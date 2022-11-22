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Наказание для Ирана, английский юношеский азарт и странный судейский тренд. Дайджест второго игрового дня ЧМ-2022
Сенегал нарушает исторически успешную тенденцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 21-го ноября, на чемпионате мира 2022 (второй игровой день) состоялось три матча. Один – в группе А, два – в группе В. Всего было забито двенадцать голов.
Результаты дня
Сенегал – Нидерланды 0:2
Голы: Гакпо 84, Классен 90+9
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|Эквадор
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|4
|Катар
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
Англия – Иран 6:2
Голы: Беллингем 35, Сака 43, Стерлинг 45+1, Сака 62, Рашфорд 71, Грилиш 90 – Тареми 65, Тареми 90+13 (пен.)
США – Уэльс 1:1
Голы: Веа 36 – Бейл 82 (пен.)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|1
|1
|0
|0
|6-2
|+4
|3
|2
|Уэльс
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|3
|США
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|Иран
|1
|0
|0
|1
|2-6
|-4
|0
Гол дня
Двенадцать голов в трех матчах – это высокая результативность. Но ни один из результативных ударов нельзя назвать шедевром или выдающимся маневром. Однако без красоты все же не обошлось.
Как вам второй командный гол сборной Англии и первый личный Букайо Сака? Юный англичанин поймал не очень удобное сбрасывание от Магвайра, но ловко превратил его в гол. Удар действительно получился сочным – из пределов штрафной площади, в "девятку".
Герой дня
Собственно, автор этого гола и стал самым ярким действующим лицом футбольного дня. Англия отгрузила Ирану шесть мячей, но только Сака сумел оформить дубль. Он стал третьим самым молодым англичанином, когда-либо забивавшим на Мундиалях – после Оувена и Беллингема. Он стал первым футболистом "Арсенала" с 2002-го года, забивавшим за Англию на чемпионатах мира.
Если не считать форварда Кейна и голкипера Пикфорда, в матче с Ираном Сака стал худшим игроком стартового состава Англии по показателю точности передач – 82 процента. Он выполнил всего-навсего 23 точных паса, но так ли это важно, когда ты настолько агрессивен в атаке? Сака нанес по воротам соперника столько же ударов, сколько и остальные пятеро игроков атаки/полузащиты основного состава сборной Англии вместе взятые. Единственное, что может огорчать парня в этой статистике – это не стопроцентная эффективность. Он ведь трижды бил по воротам, а забил дважды.
Еще есть над чем работать.
Факт дня
Сенегал третий раз в своей истории играет на чемпионате мира – и впервые "Львы Теранги" не выиграли свой стартовый матч турнира. В 2002-м году в своем дебютном поединке они ошеломили действующих чемпионов мира французов; в 2018-м году обыграли Польшу. А в 2022-м без особых шансов проиграли Нидерландам.
Неудачник дня
Сборная Ирана никогда раньше не проигрывала на чемпионатах мира с разницей большей, чем три гола. И только второй раз в своей истории персы забили больше одного гола в течение одного матча на чемпионате мира. Если в первом случае такой "супер-результативности" хватило для победы (2:1 над сборной США в 1998-м году), то теперь два гола даже не уберегли Иран от разгрома.
Странность дня
В общей сложности к двум таймам матча Англия – Иран было добавлено 24 минуты. Это, в сущности, 1/4-я часть целого футбольного поединка. Однако там еще хоть как-то можно объяснить логику бразильского рефери Рафаэля Клауса, опираясь на информацию о травмах.
Но зачем было добавлять в матчах Сенегал – Нидерланды и США – Уэльс 14 и 13 минут соответственно? Какой-то странный тренд, которым, возможно, публику хотят к чему-то приучить? Посмотрим, это странность только одного игрового дня, или же так будет на протяжении всего турнира.
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