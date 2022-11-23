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Марокко - Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Вице-чемпионы мира начинают путь на ЧМ с противостояния с африканцами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первым матчем среды на ЧМ-2022 станет дуэль Африки и Европы. Это будет первая игра на текущем турнире в группе F. Напомним, что Хорватия четыре года назад играла в финале Мундиаля. К тому же осенью коллектив пробился в Финал четырех Лиги наций. Действительно ли "клетчатые" остаются мощной силой в мировом футболе?
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Чемпионат Мира Группа F. 1-й тур
23 ноября. Начало в 12:00
Марокко – Хорватия
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