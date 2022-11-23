 {Марокко} - {Хорватия}: Онлайн видео трансляция матча ⋇ {23.11.2022} ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Марокко - Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Чемпионат мира FIFA
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Вице-чемпионы мира начинают путь на ЧМ с противостояния с африканцами

Марокко - Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Первым матчем среды на ЧМ-2022 станет дуэль Африки и Европы. Это будет первая игра на текущем турнире в группе F. Напомним, что Хорватия четыре года назад играла в финале Мундиаля. К тому же осенью коллектив пробился в Финал четырех Лиги наций. Действительно ли "клетчатые" остаются мощной силой в мировом футболе?

Смотрите игру ЧМ Марокко - Хорватия прямо в этой новости ниже в плеере MEGOGO. Просмотр доступен, если у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт", которую можно оформить прямо в плеере. Также игру покажут региональные каналы "Суспільного" и сайт "Суспільне спорт".

Чемпионат Мира Группа F. 1-й тур
23 ноября. Начало в 12:00
Марокко – Хорватия

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В статье: Хорватия Марокко
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