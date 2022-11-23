 Модрич - в основе. Известны составы на матч Марокко - Хорватия ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Модрич - в основе. Известны составы на матч Марокко - Хорватия
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Модрич - в основе. Известны составы на матч Марокко - Хорватия

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Начало - в 12:00

Модрич - в основе. Известны составы на матч Марокко - Хорватия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборные Марокко и Хорватии будут открывать четвертый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура:

Марокко: Боно, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Хамдалла, Буфаль, Эн-Несири.

Хорватия: Ливакович, Соса, Гвардиол, Юранович, Ловрен, Ковачич, Модрич, Влашич, Брозович, Перишич, Крамарич.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 по киевскому времени. На UA-Футбол вы можете следить за текстовой трансляцией поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорватия Марокко Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fifa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде