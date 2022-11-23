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Модрич - в основе. Известны составы на матч Марокко - Хорватия
Начало - в 12:00
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборные Марокко и Хорватии будут открывать четвертый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура:
Марокко: Боно, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Хамдалла, Буфаль, Эн-Несири.
Хорватия: Ливакович, Соса, Гвардиол, Юранович, Ловрен, Ковачич, Модрич, Влашич, Брозович, Перишич, Крамарич.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 по киевскому времени. На UA-Футбол вы можете следить за текстовой трансляцией поединка.
التشكيلة الأساسية لأسود الأطلس أمام منتخب كرواتيا— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 23, 2022
????Starting XI : Atlas Lions that will be playing against Croatia#DimaMaghrib ???????? #TeamMorocco #FIFAWorldCup pic.twitter.com/61LZ5jbBXN
Here is your #Croatia starting lineup for the Morocco encounter at the #FIFAWorldCup in Qatar! ???????? #MARCRO#Family ❤️???? #Vatreni #Qatar2022 pic.twitter.com/x9TdQcHeAY— HNS (@HNS_CFF) November 23, 2022
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