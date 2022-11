Модрич - в основе. Известны составы на матч Марокко - Хорватия

Сборные Марокко и Хорватии будут открывать четвертый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура:

Марокко: Боно, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Хамдалла, Буфаль, Эн-Несири.

Хорватия: Ливакович, Соса, Гвардиол, Юранович, Ловрен, Ковачич, Модрич, Влашич, Брозович, Перишич, Крамарич.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 по киевскому времени. На UA-Футбол вы можете следить за текстовой трансляцией поединка.

التشكيلة الأساسية لأسود الأطلس أمام منتخب كرواتيا ????Starting XI : Atlas Lions that will be playing against Croatia #DimaMaghrib ???????? #TeamMorocco #FIFAWorldCup pic.twitter.com/61LZ5jbBXN

Here is your #Croatia starting lineup for the Morocco encounter at the #FIFAWorldCup in Qatar! ???????? #MARCRO#Family ❤️‍???? #Vatreni #Qatar2022 pic.twitter.com/x9TdQcHeAY