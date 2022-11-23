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Германия - Япония: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Немцы выглядят очевидными фаворитами в паре, однако сенсации на текущем ЧМ уже происходили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Япония регулярно участвует в финальных частях ЧМ, однако больших успехов у команды нет. Вряд ли что-нибудь изменится и в этом году. К тому же, в их квартете Испания и Германия, против которых будет очень сложно. Как раз против одного из фаворитов представители азиатского региона начнут турнир. К игре Германии у болельщиков и специалистов есть немало вопросов. Но аргументирована ли она? Покажет игра.
Чемпионат Мира Группа Э. 1-й тур
23 ноября. Начало в 15:00
Германия – Япония
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