Германия - Япония: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Япония регулярно участвует в финальных частях ЧМ, однако больших успехов у команды нет. Вряд ли что-нибудь изменится и в этом году. К тому же, в их квартете Испания и Германия, против которых будет очень сложно. Как раз против одного из фаворитов представители азиатского региона начнут турнир. К игре Германии у болельщиков и специалистов есть немало вопросов. Но аргументирована ли она? Покажет игра.

Чемпионат Мира Группа Э. 1-й тур

23 ноября. Начало в 15:00

Германия – Япония