Бразилия - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

На этом чемпионате мы уже видели многих фаворитов. Кто-то порадовал, кто-то – разочаровал. Но одна из главных ударных сил еще не стартовала – Бразилия сегодня начнет свой путь. Будет интересно посмотреть на претендента на титул..

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Бразилия в первом туре будет экзаменовать Сербию, имеющую немалые амбиции как минимум выйти из группы. Матч состоится в 21:00. Трансляцию матча первого тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Общественного (Общественное Львов, Общественное Киев и т.д.).

ЧМ-2022. Первый тур

Группа G. 24.11.2022

Бразилия 21:00 Сербия