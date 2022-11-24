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Полузащитник сборной Дании больше не сыграет на ЧМ-2022
Хавбек получил травму в матче с Тунисом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Севильи" и сборной Дании Томас Дилэйни больше не сыграет на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
31-летний футболист получил травму в матче с Тунисом (0:0) и был заменен на 45-й минуте. В ближайшее время игрок покинет расположение сборной. Сообщается, что его восстановление займет около 4-х недель.
Напомним, следующий матч на ЧМ-2022 сборная Дании сыграет 26 ноября против Франции. Начало – в 18:00.
Thomas Delaney må forlade VM-lejren. Han pådrog sig en skade i Tunesien-kampen— Fodboldlandsholdene ???????? (@dbulandshold) November 23, 2022
“Vi vil savne ham, både på og udenfor banen. Andre spillere er klar og vi har en stærk trup til de næste kampe” - K. Hjulmand
Delaney rejser hjem og står til ca 4 ugers genoptræning
???? @fbbillederdk pic.twitter.com/jkj9vxSB6S
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