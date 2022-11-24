Полузащитник сборной Дании больше не сыграет на ЧМ-2022

Полузащитник "Севильи" и сборной Дании Томас Дилэйни больше не сыграет на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

31-летний футболист получил травму в матче с Тунисом (0:0) и был заменен на 45-й минуте. В ближайшее время игрок покинет расположение сборной. Сообщается, что его восстановление займет около 4-х недель.

Напомним, следующий матч на ЧМ-2022 сборная Дании сыграет 26 ноября против Франции. Начало – в 18:00.