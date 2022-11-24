 Полузащитник сборной Дании больше не сыграет на ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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Полузащитник сборной Дании больше не сыграет на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Хавбек получил травму в матче с Тунисом

Полузащитник сборной Дании больше не сыграет на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Севильи" и сборной Дании Томас Дилэйни больше не сыграет на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

31-летний футболист получил травму в матче с Тунисом (0:0) и был заменен на 45-й минуте. В ближайшее время игрок покинет расположение сборной. Сообщается, что его восстановление займет около 4-х недель.

Напомним, следующий матч на ЧМ-2022 сборная Дании сыграет 26 ноября против Франции. Начало – в 18:00.

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В статье: Дания Чемпионат Мира-2022
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