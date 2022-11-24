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Суарес и Нуньес против пяти Кимов и двух Сонов. Уругвай и Южная Корея назвали составы на игру
Матч начнется в 15:00
Uruguay Twitter
В четверг, 24 ноября, сборные Уругвая и Южной Кореи встретятся в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.
Уругвай: Рочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливера, Вальверде, Весино, Бентанкур, Пеллистри, Суарес, Нуньес.
Южная Корея: Син Хю Ким - Джин Су Ким, Йон Хвон Ким, Мин Дже Ким, Мун Хван Ким - У Йон Чон, Ин Пом Хван - Сан Хо На, Дже Сон Ли, Сон Хын Мин - Ий Джо Хван.
Поединок начнется в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
☑️ ???????? ????????????????— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 24, 2022
Así va #LaCeleste contra ???????????????????? ???????????? ???????????? en el debut en #Qatar2022.
???? @FIFAWorldCup #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/1SzYdKB5tn
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