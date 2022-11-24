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Чужой среди своих. Видео гола и обзор матча Швейцария – Камерун 1:0
Минимальная победа европейцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Брил Эмболо родился в Камеруне, однако первые серьезные шаги в футболе стал делать именно в Швейцарии, куда переехали его родители. Сегодня форвард вышел на поле в составе швейцарцев против команды, за которую мог теоретически играть на ЧМ. И именно он стал ключевым футболистом встречи, забив единственный гол в поединке. Эмболо не праздновал, но от этого не меняется тот факт, что его нынешняя сборная завоевала три очка и сделала серьезный шаг к выходу из группы.
Чемпионат Мира. Группа G. Первый тур
Аль-Вакра. "Аль Джануб Стадиум"
Швейцария – Камерун 1:0
Гол: Эмболо 48
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