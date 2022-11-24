Чужой среди своих. Видео гола и обзор матча Швейцария – Камерун 1:0

Нападающий Брил Эмболо родился в Камеруне, однако первые серьезные шаги в футболе стал делать именно в Швейцарии, куда переехали его родители. Сегодня форвард вышел на поле в составе швейцарцев против команды, за которую мог теоретически играть на ЧМ. И именно он стал ключевым футболистом встречи, забив единственный гол в поединке. Эмболо не праздновал, но от этого не меняется тот факт, что его нынешняя сборная завоевала три очка и сделала серьезный шаг к выходу из группы.

Чемпионат Мира. Группа G. Первый тур

Аль-Вакра. "Аль Джануб Стадиум"

Швейцария – Камерун 1:0

Гол: Эмболо 48