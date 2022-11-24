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Уругвай и Южная Корея впервые в ХХІ веке сыграли матч Чемпионата мира без ударов в створ ворот
Интересное "достижение"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Уругвая и Южной Кореи сыграли на ЧМ-2022 без ударов в створ, как сообщает сайт ФИФА. Всего у южноамериканской команды 10 ударов, у азиатской – 6. Игра завершилась со счетом 0:0.
По сведениям авторитетного мониторингового издания Gracenote Sports, в XXI веке матчей без ударов в створ на ЧМ до этого дня не было.
Следует отметить, что в статистике WhoScored и Opta Analyst одно попадание в створ все же зафиксировано – в исполнении Уругвая.
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