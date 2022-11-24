ЧМ. Португалия - Гана 3:2. Спасибо арбитру за ошибку?

Чемпионат Мира. Группа Н. Первый тур

Доха. "Стадиум 974"

: Криштиану Роналду 65 (пен.), Феликс 78, Леау 80 - А. Айю 73, Букари 89

: Диогу Кошта, Канселу, Данилу, Диаш, Геррейру, Отавиу (Карвалью 56), Невеш (Леау 77), Б. Фернандеш, Б. Силва (Пальинья 88), Криштиану Роналду (Рамуш 88), Феликс (Мариу 88)

: Ати-Зиги, Амартей, Джику (Кофи 90+2), Салису, Баба, Самед (Семеньо 90+2), Партей, Сейду (Лэмпти 66), Уильямс, Кудус (Букари 77), А. Айю (Д. Айю 77)

: Данилу 90+1, Б. Фернандеш 90+5 - Кудус 45, А. Айю 49, Сейду 57, Уильямс 90+1

: Исмаил Элфат (США)

На этом Чемпионате Португалия ставит на карту очень многое. Судьбу всей каденции Фернанду Сантуша, память, которую она по себе оставит. Судьбу всего поколения, которое очень хотят назвать Золотым, но пока что не получается из-за слабых результатов. Судьбу всей карьеры Криштиану Роналду. Последний должен был доказать, что все ещё легендарен и что созданным цунами вокруг своей клубной карьеры не повредил сборной.

Что доказано? Да ничего. Игра получилась странной, претензий к Сантушу не убавилось. Роналду, забивавший лишь в одном из девяти предыдущих матчей сборной, забил, но с сомнительного пенальти и запорол два убойных момента. Что остаётся? Взять рекорды Криша, три очка (впервые с 2006-го года "Селесао" начали ЧМ победой) и идти далее, не оглядываясь. Второй тур скоро.

В первом тайме плохо играли обе команды. Гана ни разу не коснулась мяча в штрафной соперника, ни разу не пробила по воротам. Постоянно ошибалась у своих ворот, нервничала, уже в дебюте позволила сопернику создать два супермомента. Ошибка Кудуса вывела Роналду на вратаря. Спас Ати-Зиги, бросившись в ноги и заблокировал. Вскоре КриРо выпрыгнул высоко и замыкал головой с трех метров. Удивительно, но не попал.

Впрочем, на этом игра Португалии до перерыва завершилась. Сантуш обещал, что команда будет играть интенсивно, с большим желанием. Но этого не было видно. "Селесао" катала мяч 70 процентов времени, забрасывала в штрафную банальные мячи. Роналду однажды отобрал у защитника и забил, но арбитр задолго до удара свистнул фол. Поспешно и сомнительно.

Удивительно и решение Сантуша не производить замены в перерыве. Как наказание - Гана начала второй тайм смело. Разыгрался новая звезда "Аякса" Кудус. Он прорвался через полполя, пробил с 17-ти метров низом. Немного неточно. Замену заставила произвести лишь травма Отавиу. Карвалью выровнял ряды, а Роналду заработал пенальти и стал первым в истории, кто забивал на пяти Мундиалях подряд и старейшим европейцем с голом на ЧМ.

Правду говоря, пенальти был крайне сомнительным. КР и Салису тянули ногу к мячу, защитник успел первым и выбил. Задел ли затем ногу форварда, когда мяч уже был выбит? В любом случае, пенальти был забит.

Гана сдаваться не собиралась и сравняла быстро по итогам красивой комбинации на левом фланге. Кудус завершил ее прострелом на капитана и рекордсмена Ганы по матчам за сборную Айю. Но и Португалия забила быстро. Блестящие пасы вразрез Фернандеша нашли Феликса и вышедшего на замену Леау. Рафаэль забил свой первый гол за сборную.

Букари, также вышедший на замену, ещё успел замкнуть головой навес Бабы, но этого, как и 11-ти добавленных минут, не хватило.

Вот так получилось. 64 унылые минуты, претендовавшие на титул худших на Мундиале-2022, два смазанных момента Роналду, ужасное управление составом от Сантуша. А затем, после крайне сомнительного пенальти, феерия голов, сработавшие замены обоих тренеров, лучший игровой период на турнире. И рекорды Криша - голы на пяти Чемпионатах Мира подряд, десяти крупных турнирах подряд.

Гана, казавшаяся и до начала турнира, и к 72-ой минуте одной из слабейших его сборных, должна найти оптимизм в том, что произошло после. А Португалия должна найти оптимизм в трех очках и не пытаться искать слишком много позитива. У нее очень много проблем.