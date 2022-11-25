 Катар - Сенегал: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 25.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Катар - Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Катар - Сенегал: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 25.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Катар - Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Обе команды проиграли в первом туре, поэтому должны получать результат в отчетном поединке. Этого требуют турнирные перспективы. Катар будут гнать вперед еще и родные трибуны – хозяевам будет досадно, если участие в таком турнире ограничится всего тремя поединками.

Матч второго тура ЧМ-2022 в группе А состоится в 15.00.. Трансляцию матча второго тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).

Чемпионат мира-2022

25 ноября, 15:00. "Аль-Тумама" (Доха)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Катар 12:00 Сенегал

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В статье: Сенегал Катар
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