Катар - Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Обе команды проиграли в первом туре, поэтому должны получать результат в отчетном поединке. Этого требуют турнирные перспективы. Катар будут гнать вперед еще и родные трибуны – хозяевам будет досадно, если участие в таком турнире ограничится всего тремя поединками.

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Матч второго тура ЧМ-2022 в группе А состоится в 15.00.. Трансляцию матча второго тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).

Чемпионат мира-2022

25 ноября, 15:00. "Аль-Тумама" (Доха)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Катар 12:00 Сенегал