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Катар - Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Катар - Сенегал: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 25.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды проиграли в первом туре, поэтому должны получать результат в отчетном поединке. Этого требуют турнирные перспективы. Катар будут гнать вперед еще и родные трибуны – хозяевам будет досадно, если участие в таком турнире ограничится всего тремя поединками.
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Матч второго тура ЧМ-2022 в группе А состоится в 15.00.. Трансляцию матча второго тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).
Чемпионат мира-2022
25 ноября, 15:00. "Аль-Тумама" (Доха)
Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)
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