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Нидерланды - Эквадор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Нидерланды - Эквадор: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 25.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP
Матч лидеров группы В. Это не просто битва за статус или престиж, но и за перспективы. Ведь тот, кто выйдет в плей-офф со второго места, рискует сразу наткнуться на Англию. Этого не хотели бы ни нидерландцы, ни эквадорцы.
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Матч группы А Нидерланды - Эквадор состоится 25.11.2022 в 18:00. Трансляцию матча второго тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).
25 ноября. 18:00. Чемпионат Мира-2022. Группа А. Второй тур
Аль-Раян. Международный Стадион "Халифа"
Главный арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)
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