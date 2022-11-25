 Нидерланды - Эквадор: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 25.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Нидерланды - Эквадор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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(1 голосов)

Нидерланды - Эквадор: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 25.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Нидерланды - Эквадор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP

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Матч лидеров группы В. Это не просто битва за статус или престиж, но и за перспективы. Ведь тот, кто выйдет в плей-офф со второго места, рискует сразу наткнуться на Англию. Этого не хотели бы ни нидерландцы, ни эквадорцы.

Матч группы А Нидерланды - Эквадор состоится 25.11.2022 в 18:00. Трансляцию матча второго тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).

25 ноября. 18:00. Чемпионат Мира-2022. Группа А. Второй тур

Аль-Раян. Международный Стадион "Халифа"

Нидерланды - Эквадор

Главный арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)

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В статье: Нидерланды Эквадор
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