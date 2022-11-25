Англия – США: болеем за партнеров Украины на ЧМ-2022

Группа В. Эль-Хаур. Стадион "Эль-Байт". 21.00

Трансляция: "Суспільне" и MEGOGO

LIVE-трансляция: Parimatch Ukraine

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Stand with England/the USA

Англия и США точно были в ваших рекомендациях, за кого болеть на чемпионате мира в Катаре. Двое из крупнейших партнеров Украины в борьбе против агрессора, наша поддержка, стабильность и ленд-лиз. Однако именно за этими двумя сборными следует наблюдать не только из чувства благодарности, обе демонстрируют качественный футбол, заставляют восхищаться своими звездными игроками, и готовы бороться за титул, по крайней мере, Англия точно в списках претендентов на золото.

Ну и, конечно, не без упоминания о том, что это могли бы быть потенциальные соперники Украины на чемпионате мира. Но в квартете В – Уельс, поэтому мы можем наблюдать за противостоянием США и Англии без лишних эмоций и расчетов.

Чемпионат мира по футболу 2022 года прошлогодний финалист Евро Англия начала с разгрома Ирана 6:2, при чем второй гол англичане пропустили на 90+13 минуте, а в общей сложности команды переиграли 28 лишних минут. За такой "рекорд" английские СМИ уже прошлись по арбитрам Мундиаля, но в целом игрой своих остались довольны. Очередное "золотое поколение" трех львов демонстрирует высокий уровень, хотя и играет в довольно простой футбол. Но у Саутгейта все держится на командной игре, умноженной на индивидуальное мастерство. А по именам Англия поражает. Сака, Рашфорд, Маунт, Фоден, Стерлинг, Грилиш, Кейн – это ребята, умеющие делать разницу.

Сборная США на фоне такого звездного разнообразия выглядит несколько тускло. Хотя на самом деле это не так. Через 4 года США вместе с Канадой и Мексикой примут ЧМ-2026, и футбол в Штатах переживает настоящий бум. Никаких сравнений с американским, конечно, но стоит отметить, что в Катар сборная США приехала в статусе победителя Лиги наций КОНКАКАФ с очевидным лидером Кристианом Пулишичем в составе. В стартовом матче чемпионата мира 2022 года американцы до 86-й минуты вели в противостоянии с Уэльсом, но Гарет Бейл сделал свое дело, поэтому в активе обеих команд по 1 очку.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Эксперты Parimatch Ukraine – первого легального букмекера – считают Англию безоговорочным фаворитом этого матча. Коэффициент на победу "трех львов" – 1.58, в то время как шансы на успех американцев оценивают, как 6.20 к 1. Ничья тоже маловероятный результат. Коэффициент того, что команды разделят очки, - 4.20.

Сомнений в том, что номинальные хозяева поля будут преобладать над соперниками по игровым компонентам почти нет, но то, что США могут навязать борьбу и даже создать сенсацию, - точно.

Услышать эмоции матча Англия – США можно будет благодаря инициативе Parimatch Ukraine. Бесплатная аудиотрансляция всех матчей ЧМ-2022 только на сайте Parimatch!

Так что готовимся болеть, выбирай своих англоязычных любимцев и заряжай на чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch Ukraine!