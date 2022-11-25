Англия - США 0:0. Футбольная скука по-английски

Игра сборной Англии в матче с Ираном подняла планку ожиданий от команды Гарета Саутгейта. Неужели она может играть зрелищно? Забивать разные типы голов (после стандартов, позиционных атак и переходных стадий игры)? Доминировать и немного раскрываться? Показательно, что тренер сборной Англии акцентировал после игры на том, что он остался недоволен тем, что его команда пропустила два гола. Что ж, сегодня Англия не пропустила. Но и в атаке не создала практически ничего. Крайне блеклый матч от “трех львов”, США были ближе к победе.

После победной игры над Ираном тренер сборной Англии решил ничего не менять в стартовом составе, хотя некоторые проблемы были у Кейна. Вероятно, Саутгейт считает, что на таком турнире как Чемпионат мира важна непрерывность, по его мнению Англия должна была продолжить сегодня то, что начала в матче с Ираном. И о том, что Англия не изменит свой состав было известно еще вчера. Неужели тренер сборной Англии недооценил своего соперника, его способность подготовить план противодействия? Это немного похоже на высокомерие.

США действительно понимали, как нужно играть против сборной Англии. “Три льва” выглядели лучше на старте, и создали неплохую атаку с участием Беллингема и Сака, которая закончилась ударом Кейна. К счастью для США, центрбек Циммерман успел заблокировать удар капитана сборной Англии.

И инициатива постепенно перешла к сборной США. В первую очередь команда Грегга Берхалтера остановила Англию. Все очень просто. В игре без мяча в схеме 4-4-2 два форварда сборной США перекрывали линии передач для центрбеков Англии Стоунза и Магуайра, которые провели большую часть матча в скучных перепасовках между собой, без обострения. А полузащитники Адамс и Маккенни очень плотно работали с Джудом Беллингемом, динамичным английским хавбеком, хорошо проявившем себя в матче с Ираном. Сегодня 19-летний центрхав “трех львов” был незаметен.

Нивелировав угрозу от Англии, сборная США принялась развивать свои атаки. Чаще всего они начинались с левого фланга Англии, где терял своих визави Люк Шоу. Фулбек “Юнайтед” не мог остановить подачи, и в первом тайме у США было два прекрасных шанса, но сначала Маккенни ударил выше с семи метров, а затем Пулишич пробил в каркас ворот.

Гарет Саутгейт видел, что у его сборной мало что получается, но он не спешил с заменами. Англия играла очень медленно, она проигрывала сборной США в интенсивности, скорости, физической борьбе и изобретательности.

Английские журналисты в своих социальных сетях призывали делать замены, выпускать на поле Грилиша, Фодена и других футболистов атаки, но проблема в том, что Англии не удавалось быстро доводить мяч до штрафной сборной США, а когда она наконец доходила до чужих ворот, все игроки американской команды возвращались на свои позиции.

Игроки сборной США немного устали к 75-й минуте, но Англия не смогла перехватить инициативу. Свой лучший момент фаворит упустил в конце игры, когда Кейн пробил мимо после подачи со штрафного.

Сборная США сыграла лучше своего соперника и в матче против Уэльса, и со сборной Англии, но дважды ей не удалось эффективно воспользоваться своими шансами. Для выхода из группы нужно побеждать Иран в последнем туре.

Англия наверняка окажется в плей-офф, и эта блеклая игра скорее всего забудется, что-то похожее было и во втором туре Евро-2020 (0:0 с Шотландией). Не первый и не последний матч, в котором “трем львам” не удалось выжать максимум или даже половину потенциала своих игроков группы атаки.

Чемпионат мира, группа B, второй тур. Эль-Хаур, "Аль Байт Стэдиум"

Англия – США 0:0

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Беллингем (Хендерсон 69), Райс – Сака (Рашфорд 78), Маунт, Стерлинг (Грилиш 69) – Кейн

США: Тернер – Робинсон, Рим, Циммерманн, Дест (Мур 78) – Пулишич, Адамс, Муса, Маккенни (Ааронсон 77) – Веа (Рейна 83), Райт (Сарджент 83)