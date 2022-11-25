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Валенсия забивает третий мяч на турнире. Ничейный счет в матче с Нидерландами
Лучший бомбардир турнира к этому моменту
Фото: Getty Images
Эннер Валенсия сравнивает счет в матче со сборной Нидерландов. Страйкер Эквадора становится лучшим бомбардиром турнира.
50' Эннер Валенсия – 1:1.
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