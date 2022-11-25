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Футбол против соккера. Составы на матч Англия – США

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Серьезное испытание для сборной США

Футбол против соккера. Составы на матч Англия – США

Фото: twitter.com/England

Новина українською

Сборные Англии и США объявили составы на матч 2-го тура группы В. Встреча начнется в 21:00.

Состав Англии:

Беллингем Дж.

Кейн Г.(К)

Магвайр Г.

Маунт М.

Пикфорд Дж. (В)

Райс Д.

Сака Б.

Стерлинг Р.

Стоунс Дж.

Трипьер К.

Шоу Л.

Состав США:

Адамс Т. (К)

Веа Т.

Дест С.

Маккенни В.

Мусса Ю.

Пулишич К.

Райт Х.

Рим Т.

Робинсон Э.

Тернер М. (В)

Циммерман В.

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В статье: Англия США Чемпионат мира 2022
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