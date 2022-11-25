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Футбол против соккера. Составы на матч Англия – США
Серьезное испытание для сборной США
Фото: twitter.com/England
Сборные Англии и США объявили составы на матч 2-го тура группы В. Встреча начнется в 21:00.
Состав Англии:
Беллингем Дж.
Кейн Г.(К)
Магвайр Г.
Маунт М.
Пикфорд Дж. (В)
Райс Д.
Сака Б.
Стерлинг Р.
Стоунс Дж.
Трипьер К.
Шоу Л.
Состав США:
Адамс Т. (К)
Веа Т.
Дест С.
Маккенни В.
Мусса Ю.
Пулишич К.
Райт Х.
Рим Т.
Робинсон Э.
Тернер М. (В)
Циммерман В.
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