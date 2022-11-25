Тренер Эквадора: Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала. Заслужили сравнять счет ещё в 1 тайме

Эквадор сыграл вничью с Нидерландами (1:1) во втором туре группы А. Статистически команда Эннера Валенсии заслужила победу.

Главный тренер сборной Густаво Альфаро прокомментировал результат.

"Горжусь этими ребятами, горжусь игрой, которую они провели. Я сказал им в конце первого тайма: "Мы проиграли, потому что мы молоды, потому что нам не хватает опыта".

Мы были шокированы результатом Сенегала (обыграли 3:1 Катар, – прим. ред.) и испытывали уважение к Нидерландам. Но я сказал, что есть 90 минут, чтобы справиться с задачей. Они заслужили сравнять счет в 1-м тайме и с таким же настроем встретили второй.

Я сказал, что меня не волнует результат. Но хотелось вернуться в раздевалку и узнать себя. Так все и произошло, я доволен.

Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала под руководством ван Гала. Команды, которая диктовала стандарты. И мы по ходу матча не чувствовали, что мы хуже них", – приводит слова Альфаро La Tercera.