 Тренер Эквадора: Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала. Заслужили сравнять счет ещё в 1 тайме ᐉ UA-Футбол
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Тренер Эквадора: Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала. Заслужили сравнять счет ещё в 1 тайме

Чемпионат мира FIFA
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Эквадор мог победить

Тренер Эквадора: Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала. Заслужили сравнять счет ещё в 1 тайме

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Эквадор сыграл вничью с Нидерландами (1:1) во втором туре группы А. Статистически команда Эннера Валенсии заслужила победу.

Главный тренер сборной Густаво Альфаро прокомментировал результат.

"Горжусь этими ребятами, горжусь игрой, которую они провели. Я сказал им в конце первого тайма: "Мы проиграли, потому что мы молоды, потому что нам не хватает опыта".

Мы были шокированы результатом Сенегала (обыграли 3:1 Катар, – прим. ред.) и испытывали уважение к Нидерландам. Но я сказал, что есть 90 минут, чтобы справиться с задачей. Они заслужили сравнять счет в 1-м тайме и с таким же настроем встретили второй.

Я сказал, что меня не волнует результат. Но хотелось вернуться в раздевалку и узнать себя. Так все и произошло, я доволен.

Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала под руководством ван Гала. Команды, которая диктовала стандарты. И мы по ходу матча не чувствовали, что мы хуже них", – приводит слова Альфаро La Tercera.

Нидерланды смогли пробить по воротам Эквадора всего два раза за матч. Это худший результат сборной на ЧМ за всё время сбора статистики – с 1966 года.

Эквадор сыграет решающий матч за выход из группы с Сенегалом 29-го ноября. Поединок стартует в 17:00.

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В статье: Нидерланды Эквадор Чемпионат мира 2022
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Источник:
latercera.com

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