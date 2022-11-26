 Аргентина – Мексика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Аргентина - Мексика. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

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Фаворит мундиаля в опасной ситуации

Аргентина - Мексика. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fareed Kotb/Anadolu Agency

Новина українською

Поражение от Саудовской Аравии поставило аргентинцев в положение, когда терять очки больше нельзя. Победа или вылет с турнира - так поставлен вопрос.

Учитывая, что для Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии это последний ЧМ, им сейчас сложнее всех. Ветераны должны показать все, на что еще способны за 90 минут; также ждем абсолютно другой самоотдачи от молодого поколения - не той, что была с саудовцами.

Мексика - соперник серьезный, но если Аргентина сыграет в свою силу, то победит. Впрочем, сперва ей надо победить свои же страхи.

Удастся ли это "Альбиселесте" - узнаем в воскресенье, 27 ноября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Аргентина - Мексика - в 21:00.

Также встречу покажут общедоступный канал suspilne.media и его региональные филиалы (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Аргентина - Мексика с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - SBS
  • Канада - TSN4, RDS, TSN1, TSN3, CTV
  • Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
  • Франция - Molotov, beIN Sports 1, Free, TF1
  • Германия - Magenta Sport, Das Erste
  • Грузия - 1TV
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - KAN 11
  • Испания - Gol Mundial
  • Италия - RAI 1
  • Польша - TVP Sport, TVP1
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, TVI
  • Румыния - TVR HD, TVR 1
  • Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - UTV, ITV 1 UK, STV Scotland, ITVХ
  • США - Peacock, Fox Sports 1, Sling, Telemundo
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В статье: Аргентина Мексика
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