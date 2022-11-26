Аргентина - Мексика. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

Поражение от Саудовской Аравии поставило аргентинцев в положение, когда терять очки больше нельзя. Победа или вылет с турнира - так поставлен вопрос.

Учитывая, что для Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии это последний ЧМ, им сейчас сложнее всех. Ветераны должны показать все, на что еще способны за 90 минут; также ждем абсолютно другой самоотдачи от молодого поколения - не той, что была с саудовцами.

Мексика - соперник серьезный, но если Аргентина сыграет в свою силу, то победит. Впрочем, сперва ей надо победить свои же страхи.

Удастся ли это "Альбиселесте" - узнаем в воскресенье , 27 ноября , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча Аргентина - Мексика - в 21:00 .

Также встречу покажут общедоступный канал suspilne.media и его региональные филиалы (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Аргентина - Мексика с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут: