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Аргентина - Мексика. Где и когда смотреть матч чемпионата мира
Фаворит мундиаля в опасной ситуации
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fareed Kotb/Anadolu Agency
Поражение от Саудовской Аравии поставило аргентинцев в положение, когда терять очки больше нельзя. Победа или вылет с турнира - так поставлен вопрос.
Учитывая, что для Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии это последний ЧМ, им сейчас сложнее всех. Ветераны должны показать все, на что еще способны за 90 минут; также ждем абсолютно другой самоотдачи от молодого поколения - не той, что была с саудовцами.
Мексика - соперник серьезный, но если Аргентина сыграет в свою силу, то победит. Впрочем, сперва ей надо победить свои же страхи.
Удастся ли это "Альбиселесте" - узнаем в воскресенье, 27 ноября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Аргентина - Мексика - в 21:00.
Также встречу покажут общедоступный канал suspilne.media и его региональные филиалы (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Аргентина - Мексика с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - SBS
- Канада - TSN4, RDS, TSN1, TSN3, CTV
- Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
- Франция - Molotov, beIN Sports 1, Free, TF1
- Германия - Magenta Sport, Das Erste
- Грузия - 1TV
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - KAN 11
- Испания - Gol Mundial
- Италия - RAI 1
- Польша - TVP Sport, TVP1
- Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, TVI
- Румыния - TVR HD, TVR 1
- Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
- Турция - TRT 1
- Великобритания - UTV, ITV 1 UK, STV Scotland, ITVХ
- США - Peacock, Fox Sports 1, Sling, Telemundo
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