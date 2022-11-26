 Саутгейт: США – это очень сильный оппонент. На так много команд на ЧМ зарабатывают девять очков в группе ᐉ UA-Футбол
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Саутгейт: США – это очень сильный оппонент. На так много команд на ЧМ зарабатывают девять очков в группе

Чемпионат мира FIFA
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Игроки были подавлены после окончания матча

Саутгейт: США – это очень сильный оппонент. На так много команд на ЧМ зарабатывают девять очков в группе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничейный результат своих подопечных в поединке против США:

“Нас освистали? Не уверен, что это было нацелено на нас, не знаю. Но если смотреть на футболистов, я очень доволен их стараниями. Это очень сильный оппонент. США невероятно хорошо играли в защите.

Забить так много голов в предыдущем матче, а затем найти такую ​​же энергию в следующем – это всегда вызов. В США даже линия нападения усложняет нам продвижение атак. Думаю, мы очень хорошо контролировали игру.

Наши два центральных защитника прекрасно владели мячом, сыграть с таким хладнокровием против такого прессинга – невероятно тяжело. Когда у тебя на этой позиции есть такие футболисты, как у нас, ценишь напряжение игры, которое они могут выдержать.

Да, нам не хватило стремительности и качества в последней трети. Мы не смогли создать очень хорошие моменты, но пришлось показать свою стойкость в игре без мяча, возвращении его. Мы хорошо сыграли в защите, смогли противодействовать большому числу стандартов у наших ворот.

Чтобы быть успешной командой на турнире, нужно показать эти разные лица. Думаю, мы сделали это против США. Уверен, будет много шума по поводу нашего выступления, но не так много команд на ЧМ зарабатывают все девять очков в группе.

Мы в хорошей позиции, нужно сделать еще немного для выхода в плей-офф. Но мы до сих пор имеем возможность выиграть группу. Игроки были подавлены в раздевалке, но я успокоил их, что такие матчи важны для движения вперед”, - сказал Саутгейт.

Отметим, что сборная Англии лидирует в группе B, имея в активе три очка и один балл преимущества над вторым Ираном. Финальный матч группового этапа Чемпионата мира в Катаре подопечные Саутгейта проведут против Уэльса 29 ноября.

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В статье: Англия США Гарет Саутгейт
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Источник:
SkySports

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