Сокеруз включаются в борьбу за плей-офф. Видео гола и обзор матча Тунис - Австралия 0:1

Сборная Австралии среди топ-сборных в Азии и раньше в Океании. Однако на уровне Чемпионата мира "соккеруз" больше считается поставщиком очков для других команд. Впрочем, сегодня команда показала, что готова влиять на раздел мест в своей группе, а возможно даже побороться за 1/8 финала. Тунис показал хороший футбол против Дании, но не смогл найти противодействие австралийцам.

Чемпионат мира, групповой этап, квартет D, второй тур.

Стадион: "Эль-Джануб" (Эль-Вакра)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Австралия - Тунис 0:1

Гол: Дюк (23)