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Сокеруз включаются в борьбу за плей-офф. Видео гола и обзор матча Тунис - Австралия 0:1

Чемпионат мира FIFA
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Первая с 2010-го победа австралийцев на ЧМ

Сокеруз включаются в борьбу за плей-офф. Видео гола и обзор матча Тунис - Австралия 0:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Австралии среди топ-сборных в Азии и раньше в Океании. Однако на уровне Чемпионата мира "соккеруз" больше считается поставщиком очков для других команд. Впрочем, сегодня команда показала, что готова влиять на раздел мест в своей группе, а возможно даже побороться за 1/8 финала. Тунис показал хороший футбол против Дании, но не смогл найти противодействие австралийцам.

Чемпионат мира, групповой этап, квартет D, второй тур.
Стадион: "Эль-Джануб" (Эль-Вакра)
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Австралия - Тунис 0:1
Гол: Дюк (23)

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В статье: Австралия Тунис
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