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Тренер Бразилии Тите: Неймар и Данило еще сыграют на ЧМ
Главная звезда сборной не выбыла до конца турнира
Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Бразилии Тите на пресс-конференции перед матчем против Швейцарии прокомментировал состояние здоровья форварда команды Неймара. Тот получил травму лодыжки в игре против Сербии.
"Позвольте мне сказать вам кое-что, я верю, что Неймар и Данило еще сыграют на чемпионате мира. С медицинской и клинической точки зрения я не в состоянии говорить о таких вещах, однако у меня есть подтверждающие это медицинские заключения".
Ранее глава медицинской службы сборной Бразилии Родриго Ласман заявил, что оба игрока наверняка пропустят матч против Швейцарии в понедельник. На данный момент "селесао" находятся на первом месте в таблице группы G.
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