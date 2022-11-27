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Тренер Бразилии Тите: Неймар и Данило еще сыграют на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Главная звезда сборной не выбыла до конца турнира

Тренер Бразилии Тите: Неймар и Данило еще сыграют на ЧМ

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Главный тренер сборной Бразилии Тите на пресс-конференции перед матчем против Швейцарии прокомментировал состояние здоровья форварда команды Неймара. Тот получил травму лодыжки в игре против Сербии.

"Позвольте мне сказать вам кое-что, я верю, что Неймар и Данило еще сыграют на чемпионате мира. С медицинской и клинической точки зрения я не в состоянии говорить о таких вещах, однако у меня есть подтверждающие это медицинские заключения".

Ранее глава медицинской службы сборной Бразилии Родриго Ласман заявил, что оба игрока наверняка пропустят матч против Швейцарии в понедельник. На данный момент "селесао" находятся на первом месте в таблице группы G.

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В статье: Данило Неймар Тите Национальная сборная Бразилии Чемпионат мира 2022
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