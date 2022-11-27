 Звезда сборной Португалии сломал ребра на тренировке. Он пропустит весь групповой этап ЧМ ᐉ UA-Футбол
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Звезда сборной Португалии сломал ребра на тренировке. Он пропустит весь групповой этап ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Главный тренер не представляет, как это произошло

Звезда сборной Португалии сломал ребра на тренировке. Он пропустит весь групповой этап ЧМ

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Полузащитник сборной Португалии Данило Перейра получил трещину в ребре на тренировке команды. Он сыграл в основе сборной в матче первого тура группового этапа ЧМ против Ганы, который завершился победой португальцев со счетом 3:2.

Ожидается, что полузащитник пропустит остаток группового этапа ЧМ. Вот что сказал о травме Данило Перейры главный тренер сборной Фернандо Сантуш:

"Это тип травмы, которую никто не может объяснить. Мы не понимаем, как такое могло произойти. Это нормально, такие травмы случаются, но мы не видели, как именно это произошло. Сначала мы не думали, что это очень серьезно.

Мы сделали несколько обследований, чтобы увидеть, правильно ли он дышит, и, по-видимому, так оно и было, но потом мы увидели, что это было более серьезно. Мы следим за этим.

Я не врач, поэтому не могу говорить об этом подробно, но, насколько я знаю, он развивается положительно. Мы ожидаем, что он [вернется] в ближайшее время, но, если нет, у нас есть еще три полузащитника, которые могут его заменить.

Нам не нужно драматизировать или плакать по этому поводу. Нам очень грустно за него. Мы должны думать о нем как о человеке, а не как об игроке".

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В статье: Фернанду Сантуш Данило Перрейра Национальная сборная Португалии Чемпионат мира 2022
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