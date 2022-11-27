Дэвис забивает Хорватии самый быстрый гол ЧМ-2022. Это первый гол Канады на Мундиалях

Вингер сборной Канады и мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис забил первый свой гол на ЧМ уже на второй минуте матча против Хорватии. Теперь канадцы ведут в счете 1:0. Ассист сделал Тейджон Бьюкенен.

Этот гол стал первым для сборной Канады не только на этом турнире, а вообще на чемпионатах мира. Также гол Дэвиса является самым быстрым на текущем ЧМ-2022 в Катаре.