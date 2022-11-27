 Дэвис забивает Хорватии самый быстрый гол ЧМ-2022. Это первый гол Канады на Мундиалях ᐉ UA-Футбол
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Дэвис забивает Хорватии самый быстрый гол ЧМ-2022. Это первый гол Канады на Мундиалях

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Это первый гол Канады на чемпионатах мира

Дэвис забивает Хорватии самый быстрый гол ЧМ-2022. Это первый гол Канады на Мундиалях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер сборной Канады и мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис забил первый свой гол на ЧМ уже на второй минуте матча против Хорватии. Теперь канадцы ведут в счете 1:0. Ассист сделал Тейджон Бьюкенен.

Этот гол стал первым для сборной Канады не только на этом турнире, а вообще на чемпионатах мира. Также гол Дэвиса является самым быстрым на текущем ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Канада Национальная сборная Хорватии Альфонсо Дэвис Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Kalyna (Montreal)
27.11.2022 в 18:28
Я сумніваюсь, що хорвати були в офсайді в епізоді з голом.
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