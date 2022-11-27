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ЧМ. Хорватия - Канада 4:1. Разозлили
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
World Championship-2022. Group F. Second round
Al-Rayyan. Khalifa International Stadium
Croatia - Canada 4:1
Goals : Kramaric 36, 70, Livaya 44, Meyer 90+3 - Davies 2
Croatia : Livakovic, Juranovic, Lovren, Guardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic (Pašalic 86), Modric (Meyer 86), Kramaric (Vlasic 73), Livaja (Petkovic 60), Perisic (Orsic 86)
Canada : Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Leria (Hoilett 62), Hutchinson (Adekugbe 73), Eustaquio (Osorio 46), Davies, Buchanan, David (Cavallini 72), Larin (Kone 46)
Warnings : Lovren 56, Modric 85 - Buchanan 52, Miller 85
Chief referee: Andres Matonte (Uruguay)
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