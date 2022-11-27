 ЧМ. Хорватия - Канада 4:1. Разозлили ᐉ UA-Футбол
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ЧМ. Хорватия - Канада 4:1. Разозлили

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ЧМ. Хорватия - Канада 4:1. Разозлили

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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World Championship-2022. Group F. Second round

Al-Rayyan. Khalifa International Stadium

Croatia - Canada 4:1

Goals : Kramaric 36, 70, Livaya 44, Meyer 90+3 - Davies 2

Croatia : Livakovic, Juranovic, Lovren, Guardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic (Pašalic 86), Modric (Meyer 86), Kramaric (Vlasic 73), Livaja (Petkovic 60), Perisic (Orsic 86)

Canada : Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Leria (Hoilett 62), Hutchinson (Adekugbe 73), Eustaquio (Osorio 46), Davies, Buchanan, David (Cavallini 72), Larin (Kone 46)

Warnings : Lovren 56, Modric 85 - Buchanan 52, Miller 85

Chief referee: Andres Matonte (Uruguay)

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В статье: Хорватия Канада Чемпионат мира 2022
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