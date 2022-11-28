 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей понедельника до 12:00 ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей понедельника до 12:00

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

На девятый игровой день завершается второй тур группового этапа

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей понедельника до 12:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Воскресенье оказалось не очень удачным для наших прогнозистов. Из двух первых матчей дня, завершившихся сенсационными победами Коста-Рики и Марокко, никто не смог угадать хотя бы победителя, не говоря уже о точном счете. Несколько лучше была ситуация в двух других поединках дня. Впрочем, в этом есть свой плюс, ведь никто не смог оформить большой отрыв. Так что борьба только обостряется!

Сегодня состоятся последние матчи во втором туре, который подведет черту под вторым этапом Конкурса прогнозов, организуемым UA-Футбол совместно с VBET. Мы систематизировали все ваши прогнозы, которые вы давали на предыдущие матчи, поэтому теперь вы можете ознакомиться с ними в специальном файле Google Таблиц здесь (открывается онлайн) - во вкладке "Этап 2" вы найдете все результаты прогнозов пользователей. Если у вас есть вопросы по подсчету или вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите на почту - al.ryzhenko@ukr.net.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 9

12:00 Камерун – Сербия
15:00 Южная Корея – Гана
18:00 Бразилия – Швейцария
21:00 Португалия – Уругвай

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (3)
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Vince_13
28.11.2022 в 01:36
Камерун - Сербія 1:1 Південна Корея - Гана 2:1 Бразилія - Швейцарія 1:0 Португалія - Уругвай 1:0
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0
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avatar
Parsley (Dnipro)
28.11.2022 в 01:23
Камерун - Сербія 1:2, Південна Корея - Гана 1:1, Бразилія - Швейцарія 2:1, Португалія - Уругвай 0:1
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0
0
Ama E new leveL (Черкаси)
28.11.2022 в 00:59
Камерун – Сербия 1-1 Южная Корея – Гана 1-2 Бразилия – Швейцария 2-0 Португалия – Уругвай 2-1
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