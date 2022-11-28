Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей понедельника до 12:00

Воскресенье оказалось не очень удачным для наших прогнозистов. Из двух первых матчей дня, завершившихся сенсационными победами Коста-Рики и Марокко, никто не смог угадать хотя бы победителя, не говоря уже о точном счете. Несколько лучше была ситуация в двух других поединках дня. Впрочем, в этом есть свой плюс, ведь никто не смог оформить большой отрыв. Так что борьба только обостряется!

Сегодня состоятся последние матчи во втором туре, который подведет черту под вторым этапом Конкурса прогнозов, организуемым UA-Футбол совместно с VBET. Мы систематизировали все ваши прогнозы, которые вы давали на предыдущие матчи, поэтому теперь вы можете ознакомиться с ними в специальном файле Google Таблиц здесь (открывается онлайн) - во вкладке "Этап 2" вы найдете все результаты прогнозов пользователей. Если у вас есть вопросы по подсчету или вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите на почту - al.ryzhenko@ukr.net.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь .

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 9

12:00 Камерун – Сербия

15:00 Южная Корея – Гана

18:00 Бразилия – Швейцария

21:00 Португалия – Уругвай

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