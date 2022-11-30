 Австралия в плей-офф впервые с 2006-го. Итоги группы D ᐉ UA-Футбол
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Австралия в плей-офф впервые с 2006-го. Итоги группы D

Чемпионат мира FIFA
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Неожиданная развязка

Австралия в плей-офф впервые с 2006-го. Итоги группы D

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

В группе D в последнем туре побеждали андердоги: Австралия обыграла Данию(1:0), а Тунис – Францию (1:0).

Победа над чемпионами мира не помогла Тунису в выходе из группы. Буквально через несколько минут после забитого гола в матче с Французами, отличилась Австралия.

Команда В Н П +/- О
1 Франция 2 0 1 3 6
2 Австралия 2 0 1 -1 6
3 Тунис 1 1 0 0 4
4 Дания 0 1 2 -2 1

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В статье: Австралия Дания Франция Тунис Чемпионат мира 2022
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