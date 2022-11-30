Австралия в плей-офф впервые с 2006-го. Итоги группы D

В группе D в последнем туре побеждали андердоги: Австралия обыграла Данию(1:0), а Тунис – Францию (1:0).

Победа над чемпионами мира не помогла Тунису в выходе из группы. Буквально через несколько минут после забитого гола в матче с Французами, отличилась Австралия.