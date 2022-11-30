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Австралия в плей-офф впервые с 2006-го. Итоги группы D
Неожиданная развязка
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
В группе D в последнем туре побеждали андердоги: Австралия обыграла Данию(1:0), а Тунис – Францию (1:0).
Победа над чемпионами мира не помогла Тунису в выходе из группы. Буквально через несколько минут после забитого гола в матче с Французами, отличилась Австралия.
|№
|Команда
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Франция
|2
|0
|1
|3
|6
|2
|Австралия
|2
|0
|1
|-1
|6
|3
|Тунис
|1
|1
|0
|0
|4
|4
|Дания
|0
|1
|2
|-2
|1
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