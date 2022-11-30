 Мексика хочет в плей-офф. Со штрафного в девятку забивают Саудовской Аравии ᐉ UA-Футбол
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Мексика хочет в плей-офф. Со штрафного в девятку забивают Саудовской Аравии

Чемпионат мира FIFA
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Нужно ещё забивать Мексике, чтобы выйти в плей-офф

Мексика хочет в плей-офф. Со штрафного в девятку забивают Саудовской Аравии

Фото: Getty Images

Новина українською

Мексика долго не ждет и забивает второй в ворота Саудовской Аравии. Штрафной эффктно реализует Луис Чавес.

Удар в девятку.

52' Луис Чавес – 0:2.

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В статье: Мексика Саудовская Аравия Чемпионат мира 2022
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