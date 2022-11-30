Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мексика хочет в плей-офф. Со штрафного в девятку забивают Саудовской Аравии
Нужно ещё забивать Мексике, чтобы выйти в плей-офф
Фото: Getty Images
Мексика долго не ждет и забивает второй в ворота Саудовской Аравии. Штрафной эффктно реализует Луис Чавес.
Удар в девятку.
52' Луис Чавес – 0:2.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЧМ. Австралия – Дания 1:0. Верните мой 2006-й
- УПЛ. Динамо - Металлист 3:0. Исправление ошибок
- СМИ: Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии - названа зарплата португальца
- Австралия сенсационно выходит в плей-офф, Дания шокирует последним местом. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
Новости по теме
- 07:01 Прогнозы на футбол Польша – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- 00:23 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 17:00
- 19:40 Зарубежные Австралия сенсационно выходит в плей-офф, Дания шокирует последним местом. Расписание и результаты ЧМ-2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн