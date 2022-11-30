 Польша выходит из группы. Аргентина обыграв их, тоже в плей-офф. Итоги группы С ᐉ UA-Футбол
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Польша выходит из группы. Аргентина обыграв их, тоже в плей-офф. Итоги группы С

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

В самом конце встречи пропускает Мексика

Польша выходит из группы. Аргентина обыграв их, тоже в плей-офф. Итоги группы С

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Аргентина и Польша вместе выходят в плей-офф по итогам третьего тура группового этапа. "Бело-красные" обходят Мексику по разнице мячей.

В самой концовке встречи пропустила Мексика от Саудовской Арави и пропустила вперед сборную Польши. По дополнительным показателям сборная "красных орлов" также выходила вперед. У Мексики 7 желтых против 5 у Польши.

Команда В Н П +/- О
1 Аргентина 2 0 1 3 6
2 Польша 1 1 1 0 4
3 Мексика 1 1 1 -1 4
4 Саудовская Аравия 1 0 2 -2 3

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В статье: Аргентина Мексика Польша Саудовская Аравия Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.11.2022 в 23:10
Вітання Польщі!
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