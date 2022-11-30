Чемпионат мира FIFA
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Польша выходит из группы. Аргентина обыграв их, тоже в плей-офф. Итоги группы С
В самом конце встречи пропускает Мексика
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Аргентина и Польша вместе выходят в плей-офф по итогам третьего тура группового этапа. "Бело-красные" обходят Мексику по разнице мячей.
В самой концовке встречи пропустила Мексика от Саудовской Арави и пропустила вперед сборную Польши. По дополнительным показателям сборная "красных орлов" также выходила вперед. У Мексики 7 желтых против 5 у Польши.
|№
|Команда
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Аргентина
|2
|0
|1
|3
|6
|2
|Польша
|1
|1
|1
|0
|4
|3
|Мексика
|1
|1
|1
|-1
|4
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|2
|-2
|3
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30.11.2022 в 23:10
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