  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. А Криштиану выйдет? Стартовые составы команд на матч Южная Корея - Португалия
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

А Криштиану выйдет? Стартовые составы команд на матч Южная Корея - Португалия

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Стартовые составы команд

А Криштиану выйдет? Стартовые составы команд на матч Южная Корея - Португалия

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 2 декабря, в 17:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H ЧМ-2022.

В одном из них сыграют Южная Корея и Португалия, и уже известны стартовые составы команд на поединок.

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Квон Ген Вон, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Ли Чжэ Сон, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин, Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Антониу Силва, Канселу, Невеш, Нунеш, Витинья, Мариу, Орта, Роналду

Напомним, что матч начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

В параллельном поединке сыграют Гана и Уругвай.

Ну и отметим, что Португалия после двух туров лидирует в группе с 6 очками. Гана на втором месте с 3 очками, ну и у Южной Кореи и Уругвая по 1 баллу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Южная Корея
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде