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А Криштиану выйдет? Стартовые составы команд на матч Южная Корея - Португалия
Стартовые составы команд
фото из свободных источников
Сегодня, 2 декабря, в 17:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H
В одном из них сыграют Южная Корея и Португалия, и уже известны стартовые составы команд на поединок.
Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Квон Ген Вон, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Ли Чжэ Сон, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин, Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон
Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Антониу Силва, Канселу, Невеш, Нунеш, Витинья, Мариу, Орта, Роналду
Напомним, что матч начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет
В параллельном поединке сыграют Гана и Уругвай.
Ну и отметим, что Португалия после двух туров лидирует в группе с 6 очками. Гана на втором месте с 3 очками, ну и у Южной Кореи и Уругвая по 1 баллу.
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