А Криштиану выйдет? Стартовые составы команд на матч Южная Корея - Португалия

Сегодня, 2 декабря, в 17:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H ЧМ-2022 .

В одном из них сыграют Южная Корея и Португалия, и уже известны стартовые составы команд на поединок.

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Квон Ген Вон, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Ли Чжэ Сон, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин, Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Антониу Силва, Канселу, Невеш, Нунеш, Витинья, Мариу, Орта, Роналду

Напомним, что матч начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

В параллельном поединке сыграют Гана и Уругвай.

Ну и отметим, что Португалия после двух туров лидирует в группе с 6 очками. Гана на втором месте с 3 очками, ну и у Южной Кореи и Уругвая по 1 баллу.