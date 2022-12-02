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Ответ на незабитый пенальти. Арраскаэта выводит Уругвай вперед
Классика футбола
Фото: Getty Images
Уругвай агрессивно отреагировал на незабитый пенальти соперника и ещё добавил в давлении. Моменты вылились в гол – Арраскаэта занес мяч в ворота.
26' Джорджиан де Арраскаэта – 0:1.
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