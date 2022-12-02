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Ответ на незабитый пенальти. Арраскаэта выводит Уругвай вперед

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Классика футбола

Ответ на незабитый пенальти. Арраскаэта выводит Уругвай вперед

Фото: Getty Images

Новина українською

Уругвай агрессивно отреагировал на незабитый пенальти соперника и ещё добавил в давлении. Моменты вылились в гол – Арраскаэта занес мяч в ворота.

26' Джорджиан де Арраскаэта – 0:1.

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В статье: Гана Уругвай Чемпионат мира 2022
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