Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бразилия потерпела первое поражение от африканской команды на ЧМ. Это был первый проигрыш в группе за 24 года
Исторически
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке третьего тура Чемпионата-мира 2022 года Камерун победил Бразилию.
Для "селесао" это было первое поражение на Мундиалях от команды из Африки. Раньше все матчи завершались только победами бразильцев – их было семь.
Более того, Бразилия еще и прервала беспроигрышную серию на групповом этапе Чемпионата мира, которая длилась 18 матчей. В последний раз "селесао" терпели поражение еще в 1998-м году - тогда в третьем туре Мундиаля Норвегия была сильнее (2:1).
Также "селесао" впервые с 1978 года забили в группе ЧМ три или менее голов. Тогда этот показатель составлял два мяча.
Отметим, что в матче 1/8 финала Бразилия встретится с Южной Кореей 5 декабря.
Популярное сейчас
- Бразилия проиграла, но финишировала первой, сербы – домой, полная сетка плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
- "Я сказал ему заткнуться", - Роналду успел поругаться и с игроком Южной Кореи
- ФИФА выпустила пояснительный ролик к моменту со вторым голом Японии сборной Испании
- Куртуа - о "крысе" внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 23:51 Зарубежные Ни одна сборная не смогла выиграть все 3 матча в групповом турнире ЧМ впервые с 1994 года. Отличный знак для Бразилии?
- 23:50 Видео Историческая, но бесполезная победа. Камерун – Бразилия 1:0. Видео гола и обзор матча
- 23:15 Зарубежные Бразилия проиграла, но финишировала первой, сербы – домой, полная сетка плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022