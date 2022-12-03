Бразилия потерпела первое поражение от африканской команды на ЧМ. Это был первый проигрыш в группе за 24 года

Во вчерашнем поединке третьего тура Чемпионата-мира 2022 года Камерун победил Бразилию.

Для "селесао" это было первое поражение на Мундиалях от команды из Африки. Раньше все матчи завершались только победами бразильцев – их было семь.

Более того, Бразилия еще и прервала беспроигрышную серию на групповом этапе Чемпионата мира, которая длилась 18 матчей. В последний раз "селесао" терпели поражение еще в 1998-м году - тогда в третьем туре Мундиаля Норвегия была сильнее (2:1).

Также "селесао" впервые с 1978 года забили в группе ЧМ три или менее голов. Тогда этот показатель составлял два мяча.

Отметим, что в матче 1/8 финала Бразилия встретится с Южной Кореей 5 декабря.