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Бразилия потерпела первое поражение от африканской команды на ЧМ. Это был первый проигрыш в группе за 24 года

Чемпионат мира FIFA
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Исторически

Бразилия потерпела первое поражение от африканской команды на ЧМ. Это был первый проигрыш в группе за 24 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке третьего тура Чемпионата-мира 2022 года Камерун победил Бразилию.

Для "селесао" это было первое поражение на Мундиалях от команды из Африки. Раньше все матчи завершались только победами бразильцев – их было семь.

Более того, Бразилия еще и прервала беспроигрышную серию на групповом этапе Чемпионата мира, которая длилась 18 матчей. В последний раз "селесао" терпели поражение еще в 1998-м году - тогда в третьем туре Мундиаля Норвегия была сильнее (2:1).

Также "селесао" впервые с 1978 года забили в группе ЧМ три или менее голов. Тогда этот показатель составлял два мяча.

Читайте такжеНи одна сборная не смогла выиграть все 3 матча в групповом турнире ЧМ впервые с 1994 года. Отличный знак для Бразилии?

Отметим, что в матче 1/8 финала Бразилия встретится с Южной Кореей 5 декабря.

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В статье: Бразилия Камерун
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Источник:
Squawka

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