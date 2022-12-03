Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман: Испания собирается пройти далеко на этом чемпионате мира
Тренер предрекает успех команде Энрике
фото - Getty Images
Экс-тренер "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги выступления сборной Испании на групповом этапе чемпионата мира — 2022 и поделился ожиданиями от плей-офф:
"Испания добилась отличного результата с Коста-Рикой. Да, костариканцы — не лучшая команды, но на таком уровне очень сложно забить семь мячей в одной игре. Испанцы были хороши в игре с Германией. Игра испанцев, их интенсивность и прессинг — лучшее, что я видел. Но затем последовал матч с Японией, который показал, что, если у вас плохой день на этом чемпионате, вы можете отправиться домой.
Несмотря на поражение в четверг от Японии, Испания остаётся одним из фаворитов. Я думаю, что Франция и Бразилия являются главными фаворитами. Они очень сильны. Кроме того, есть другие команды, такие как Испания, Англия, Нидерланды или Аргентина, которые могут выиграть турнир. Но Испания собирается пройти далеко на этом чемпионате мира", — сказал коуч.
Популярное сейчас
- Настоящий лидер Португалии и несокрушимая скала Бразилии. Символическая сборная группового турнира Чемпионата Мира
- Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой
- Плей-офф стартует! Нидерланды – США. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 03.12.2022
- Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО