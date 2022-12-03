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Куман: Испания собирается пройти далеко на этом чемпионате мира

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Тренер предрекает успех команде Энрике

Куман: Испания собирается пройти далеко на этом чемпионате мира

фото - Getty Images

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Экс-тренер "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги выступления сборной Испании на групповом этапе чемпионата мира — 2022 и поделился ожиданиями от плей-офф:

"Испания добилась отличного результата с Коста-Рикой. Да, костариканцы — не лучшая команды, но на таком уровне очень сложно забить семь мячей в одной игре. Испанцы были хороши в игре с Германией. Игра испанцев, их интенсивность и прессинг — лучшее, что я видел. Но затем последовал матч с Японией, который показал, что, если у вас плохой день на этом чемпионате, вы можете отправиться домой.

Несмотря на поражение в четверг от Японии, Испания остаётся одним из фаворитов. Я думаю, что Франция и Бразилия являются главными фаворитами. Они очень сильны. Кроме того, есть другие команды, такие как Испания, Англия, Нидерланды или Аргентина, которые могут выиграть турнир. Но Испания собирается пройти далеко на этом чемпионате мира", — сказал коуч.

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В статье: Япония Рональд Куман ЧМ-2022 Национальная сборная Испании
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Источник:
Mundo Deportivo

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