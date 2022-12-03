Кенгуру наварили у своих ворот. Аргентина забивает второй гол Австралии. ВИДЕО

Сборная Аргентины забила второй гол в ворота Австралии в матче 1/8 финала Чемпионата мира. Его на свой счет записал Альварес.

На 57-й минуте "альбиселесте" зажали соперника у его штрафной площадки, что повлекло за собой ряд ошибок, которыми воспользовался Альварес.

На данный момент счёт в поединке 2:0. Следите за игрой в нашем онлайне здесь .