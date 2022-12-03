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Кенгуру наварили у своих ворот. Аргентина забивает второй гол Австралии. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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Теперь австралийцы могут надеяться только на чудо

Кенгуру наварили у своих ворот. Аргентина забивает второй гол Австралии. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины забила второй гол в ворота Австралии в матче 1/8 финала Чемпионата мира. Его на свой счет записал Альварес.

На 57-й минуте "альбиселесте" зажали соперника у его штрафной площадки, что повлекло за собой ряд ошибок, которыми воспользовался Альварес.

На данный момент счёт в поединке 2:0. Следите за игрой в нашем онлайне здесь.

Напомним, что первый гол забил Лионель Месси, для которого этот результативный удар стал дебютным в плей-офф чемпионатов мира.

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В статье: Австралия Аргентина
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