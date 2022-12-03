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Кенгуру наварили у своих ворот. Аргентина забивает второй гол Австралии. ВИДЕО
Теперь австралийцы могут надеяться только на чудо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины забила второй гол в ворота Австралии в матче 1/8 финала Чемпионата мира. Его на свой счет записал Альварес.
На 57-й минуте "альбиселесте" зажали соперника у его штрафной площадки, что повлекло за собой ряд ошибок, которыми воспользовался Альварес.
На данный момент счёт в поединке 2:0. Следите за игрой в нашем онлайне
Напомним, что первый гол
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