Стала известна первая пара сборных в четвертьфинале ЧМ-2022

Определилась первая пара сборных, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Ими стали национальные команды Нидерландов и Аргентины. Матч пройдет девятого декабря.

Нидерланды заняли первое место в группе А, обойдя сборные Сенегала, Эквадора и Катара. В 1/8 финала команда Луи ван Гала разорвала сборную США со счетом 3:1.

Аргентина же вышла из группы С также с первого места, обогнав Польшу, Мексику и Саудовскую Арабию. В 1/8 финала Лионель Месси и его команда обыграли сборную Австралии со счетом 2:1.