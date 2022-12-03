  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Стала известна первая пара сборных в четвертьфинале ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна первая пара сборных в четвертьфинале ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Месси против Гакпо и Дюмфриса

Стала известна первая пара сборных в четвертьфинале ЧМ-2022

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Определилась первая пара сборных, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Ими стали национальные команды Нидерландов и Аргентины. Матч пройдет девятого декабря.

Нидерланды заняли первое место в группе А, обойдя сборные Сенегала, Эквадора и Катара. В 1/8 финала команда Луи ван Гала разорвала сборную США со счетом 3:1.

Аргентина же вышла из группы С также с первого места, обогнав Польшу, Мексику и Саудовскую Арабию. В 1/8 финала Лионель Месси и его команда обыграли сборную Австралии со счетом 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Нидерландов Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде