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Жиру открыл счет в матче с Польшей – он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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Ассист у Килиана Мбаппе

Жиру открыл счет в матче с Польшей – он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. ВИДЕО

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Французский форвард Оливье Жиру забил первый гол своей национальной сборной в матче 1/8 финала ЧМ в Катаре против Польши. Ассист на нападающего отдал Килиан Мбаппе.

Благодаря этому голу Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. У Оливье теперь 52 гола. По этому показателю он обошел предыдущего рекордсмена – Тьерри Анри.

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В статье: Оливье Жиру Национальная сборная Франции Национальная сборная Польши Чемпионат мира 2022
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