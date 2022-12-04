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Жиру открыл счет в матче с Польшей – он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. ВИДЕО
Ассист у Килиана Мбаппе
Фото: Getty Images
Французский форвард Оливье Жиру забил первый гол своей национальной сборной в матче 1/8 финала ЧМ в Катаре против Польши. Ассист на нападающего отдал Килиан Мбаппе.
Благодаря этому голу Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. У Оливье теперь 52 гола. По этому показателю он обошел предыдущего рекордсмена – Тьерри Анри.
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