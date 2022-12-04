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Кейн, Сака и Фоден в нападении. Стартовые составы на матч Англия – Сенегал

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Стерлинг пропускает матч по семейным причинам

Кейн, Сака и Фоден в нападении. Стартовые составы на матч Англия – Сенегал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сборные Англии и Сенегала объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Вингер первых, Рахим Стерлинг пропускает игру по семейным причинам.

Стартовый состав сборной Англии:

Пикфорд – Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу – Райс, Хендерсон, Беллингем – Сака, Кейн, Фоден

Стартовый состав сборной Сенегала:

Эдуар Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс – Сарр, Нампалис Менди, Сисс, Диатта – Ндиайе – Диа

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В статье: Сенегал Национальная сборная Англии Чемпионат мира 2022
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