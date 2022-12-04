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Кейн, Сака и Фоден в нападении. Стартовые составы на матч Англия – Сенегал
Стерлинг пропускает матч по семейным причинам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Англии и Сенегала объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Вингер первых, Рахим Стерлинг пропускает игру по семейным причинам.
Стартовый состав сборной Англии:
Пикфорд – Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу – Райс, Хендерсон, Беллингем – Сака, Кейн, Фоден
Стартовый состав сборной Сенегала:
Эдуар Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс – Сарр, Нампалис Менди, Сисс, Диатта – Ндиайе – Диа
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