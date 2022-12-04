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Стала известна вторая пара в четвертьфинале ЧМ в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Сборные Франции и Англии сыграют между собой 10 декабря

Стала известна вторая пара в четвертьфинале ЧМ в Катаре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Определились еще две сборных-участницы четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Ими стали национальные команды Франции и Англии. Матч пройдет 10 декабря. Вчера определилась первая пара 1/4 финала – между собой сыграют Аргентина и Нидерланды.

Сборная Франции вышла с первого места в группе D, обойдя Австралию, Тунис и Данию. В 1/8 финала команда разорвала сборную Польши со счетом 3:1. Лучший бомбардир команды на ЧМ: Килиан Мбаппе с пятью голами.

Сборная Англии же без проблем прошла в плей-офф ЧМ из группы B. Соперниками команды были сборные США, Ирана и Уэльса. В 1/8 Англия разгромила сборную Сенегала со счетом 3:0. Лучшие бомбардиры – Маркус Рэшфорд и Букайо Сака, у обоих по три гола.

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В статье: Национальная сборная Англии Национальная сборная Франции Чемпионат мира 2022
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