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Дешам – о 3:1 с Польшей: Собираемся остаться здесь еще на некоторое время

Чемпионат мира FIFA
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Франция вышла в четвертьфинал

Дешам – о 3:1 с Польшей: Собираемся остаться здесь еще на некоторое время

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Польшей в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Команда обыграла соперника со счетом 3:1, голы забили Жиру и Мбаппе (дважды).

"Да, мы были едиными с самого начала. Результат и то, что мы сегодня вышли в четвертьфинал – это итог нашей работы. Настроение команды, наличие упорно работающего коллектива, который находится в нашем распоряжении, привели к этой радости.

Мы собираемся остаться здесь еще на некоторое время, а это значит, что сможем провести час с нашими семьями и близкими".

Также Дешам прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе, который забил два гола в матче и имеет уже пять забитых мячей на ЧМ в Катаре:

"Хотя это было нелегко, потому что польская команда была хорошо организована, мы все же победили. В перерыве пришлось вносить некоторые коррективы. Дальше все зависело от умения Килиана решать проблемы. Он молодец".

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В статье: Дидье Дешам Национальная сборная Франции Национальная сборная Польши Чемпионат мира 2022
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