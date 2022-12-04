Дешам – о 3:1 с Польшей: Собираемся остаться здесь еще на некоторое время

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Польшей в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Команда обыграла соперника со счетом 3:1, голы забили Жиру и Мбаппе (дважды).

"Да, мы были едиными с самого начала. Результат и то, что мы сегодня вышли в четвертьфинал – это итог нашей работы. Настроение команды, наличие упорно работающего коллектива, который находится в нашем распоряжении, привели к этой радости. Мы собираемся остаться здесь еще на некоторое время, а это значит, что сможем провести час с нашими семьями и близкими".

Также Дешам прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе, который забил два гола в матче и имеет уже пять забитых мячей на ЧМ в Катаре: