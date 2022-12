Перишич – 4 футболист, забивавший на последних 3-х чемпионатах мира

Иван Перишич сравнял счет в матче с Японией в 1/8 финала чемпионата мира. Он забил на третьем мундиале подряд и присоединился к ещё трем, кому подкорилось это достижение.

Теперь Перишич в компании с Джерданом Шакири, Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Также Иван стал третьим европейским футболистом, после Роналду и Шакири, который забивал в плей-офф каждого из больших турниров с 2014-го года (ЕВРО-2016, ЕВРО-2020, а также ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022).

???? - Only 3 players have scored a goal at every EURO (2016, 2020) and World Cup (2014, 2018, 2022) finals since 2014



????????Ivan Perišić ????

????????Cristiano Ronaldo

????????Xherdan Shaqiri#FIFAWorldCup #JPNCRO