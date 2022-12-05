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Перишич – 4 футболист, забивавший на последних 3-х чемпионатах мира

Чемпионат мира FIFA
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Вписал имя в историю

Перишич – 4 футболист, забивавший на последних 3-х чемпионатах мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Иван Перишич сравнял счет в матче с Японией в 1/8 финала чемпионата мира. Он забил на третьем мундиале подряд и присоединился к ещё трем, кому подкорилось это достижение.

Теперь Перишич в компании с Джерданом Шакири, Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Также Иван стал третьим европейским футболистом, после Роналду и Шакири, который забивал в плей-офф каждого из больших турниров с 2014-го года (ЕВРО-2016, ЕВРО-2020, а также ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022).

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Иван Перишич Чемпионат мира 2022 Джердан Шакири
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