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Перишич – 4 футболист, забивавший на последних 3-х чемпионатах мира
Вписал имя в историю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Иван Перишич сравнял счет в матче с Японией в 1/8 финала чемпионата мира. Он забил на третьем мундиале подряд и присоединился к ещё трем, кому подкорилось это достижение.
Теперь Перишич в компании с Джерданом Шакири, Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Также Иван стал третьим европейским футболистом, после Роналду и Шакири, который забивал в плей-офф каждого из больших турниров с 2014-го года (ЕВРО-2016, ЕВРО-2020, а также ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022).
???? - Only 3 players have scored a goal at every EURO (2016, 2020) and World Cup (2014, 2018, 2022) finals since 2014— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 5, 2022
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????????Cristiano Ronaldo
????????Xherdan Shaqiri#FIFAWorldCup #JPNCRO
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