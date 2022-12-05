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Неймар в основе Бразилии на матч против Южной Кореи. Составы команд на 1/8 финала ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Бразилец получил повреждение в первом матче группового этапа

Неймар в основе Бразилии на матч против Южной Кореи. Составы команд на 1/8 финала ЧМ

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

Новина українською

Стали известны составы на матч 1/8 финала чемпионата мира Бразилия – Южная Корея. Встреча начнется в 21:00.

Примечтально, что в состав Бразилии вернулся Неймар. Он пропустил два тура группового этапа из-за повреждения, полученного в первом туре. Также в состав вернулся Данило, ранее он также был травмирован в матче с Сербией (2:0).

Состав Бразилии:

  • 1 Алиссон(В)
  • 20 Винисиус Жуниор
  • 2 Данило
  • 5 Каземиро
  • 7 Лукас П.
  • 4 Маркиньюш
  • 14 Милитан Э.
  • 10 Неймар
  • 11 Рафинья
  • 9 Ришарлисон
  • 3 Силва Т. (К)

Состав Южной Кореи:

  • 3 Ким Чжин Су
  • 19 Ким Ён Вон
  • 4 Ким Мин Чже
  • 15 Ким Мун Хван
  • 1 Ким Сын Гю (В)
  • 10 Ли Джэ Сон
  • 7 Сон Хын Мин (К)
  • 6 Хван Ин Бом
  • 11 Хван Хи Чхан
  • 9 Чо Хе-сон
  • 5 Чон У Ен
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В статье: Бразилия Южная Корея Чемпионат мира 2022
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