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Неймар в основе Бразилии на матч против Южной Кореи. Составы команд на 1/8 финала ЧМ
Бразилец получил повреждение в первом матче группового этапа
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Стали известны составы на матч 1/8 финала чемпионата мира Бразилия – Южная Корея. Встреча начнется в 21:00.
Примечтально, что в состав Бразилии вернулся Неймар. Он пропустил два тура группового этапа из-за повреждения, полученного в первом туре. Также в состав вернулся Данило, ранее он также был травмирован в матче с Сербией (2:0).
Состав Бразилии:
- 1 Алиссон(В)
- 20 Винисиус Жуниор
- 2 Данило
- 5 Каземиро
- 7 Лукас П.
- 4 Маркиньюш
- 14 Милитан Э.
- 10 Неймар
- 11 Рафинья
- 9 Ришарлисон
- 3 Силва Т. (К)
Состав Южной Кореи:
- 3 Ким Чжин Су
- 19 Ким Ён Вон
- 4 Ким Мин Чже
- 15 Ким Мун Хван
- 1 Ким Сын Гю (В)
- 10 Ли Джэ Сон
- 7 Сон Хын Мин (К)
- 6 Хван Ин Бом
- 11 Хван Хи Чхан
- 9 Чо Хе-сон
- 5 Чон У Ен
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