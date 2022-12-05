Неймар в основе Бразилии на матч против Южной Кореи. Составы команд на 1/8 финала ЧМ

Стали известны составы на матч 1/8 финала чемпионата мира Бразилия – Южная Корея. Встреча начнется в 21:00.

Примечтально, что в состав Бразилии вернулся Неймар. Он пропустил два тура группового этапа из-за повреждения, полученного в первом туре. Также в состав вернулся Данило, ранее он также был травмирован в матче с Сербией (2:0).

Состав Бразилии:

1 Алиссон(В)

20 Винисиус Жуниор

2 Данило

5 Каземиро

7 Лукас П.

4 Маркиньюш

14 Милитан Э.

10 Неймар

11 Рафинья

9 Ришарлисон

3 Силва Т. (К)

Состав Южной Кореи: