Неймар - о своей травме: Недавно проплакал всю ночь

Плеймейкер сборной Бразилии Неймар поделился своими переживаниями на чемпионате мира.

Лидер Селесао пропустил два матча группового раунда из-за повреждения, но сегодня смог выйти на поле и оформить 1+1 в ворота Кореи (4:1).

"Я был очень напуган травмой, ведь я начал сезон хорошо. Получить такую травму в такое время очень тяжело. Недавно я проплакал всю ночь, моя семья знает. Вернуться стоило усилий", - цитирует Неймара Globo Esporte.

"Впрочем, надо идти дальше. Мы все мечтаем о титуле, но двигаться надо шаг за шагом. Сегодня была четвертая игра, осталось еще три. Мы очень подготовлены и сосредоточены на том, чтобы взять титул".