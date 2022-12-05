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Неймар - о своей травме: Недавно проплакал всю ночь

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Неймар - о своей травме: Недавно проплакал всю ночь

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA

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Плеймейкер сборной Бразилии Неймар поделился своими переживаниями на чемпионате мира.

Лидер Селесао пропустил два матча группового раунда из-за повреждения, но сегодня смог выйти на поле и оформить 1+1 в ворота Кореи (4:1).

"Я был очень напуган травмой, ведь я начал сезон хорошо. Получить такую травму в такое время очень тяжело. Недавно я проплакал всю ночь, моя семья знает. Вернуться стоило усилий", - цитирует Неймара Globo Esporte.

"Впрочем, надо идти дальше. Мы все мечтаем о титуле, но двигаться надо шаг за шагом. Сегодня была четвертая игра, осталось еще три. Мы очень подготовлены и сосредоточены на том, чтобы взять титул".

Напомним, благодаря сегодняшнему голу Неймар в списке лучших бомбардиров Бразилии всех времен приблизился к Пеле на расстояние одного мяча.

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В статье: Бразилия Неймар
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Источник:
Globo Esporte

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