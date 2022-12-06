Футболисты сборной Японии убрали раздевалку и оставили на память оригами – ФОТО

Сборная Японии была в шаге от своего высочайшего достижения за всю историю выступлений на Чемпионатах мира – в 1\8 финала самураи уступили сборной Хорватии только в серии пенальти.

Степень разочарования в этих случаях трудно представить. Но плохое настроение не помешало японцам традиционно продемонстрировать свою дисциплинированность – они оставили после себя идеально чистую раздевалку.

А еще традиционно поблагодарили организаторов за гостеприимство, сделав несколько журавликов оригами. Также на столе была записка со словами благодарности на арабском и японском языках.

Интересно, что аналогичным образом японцы поступили и на ЧМ-2018, когда драматически уступили Бельгии.

Ну и как не вспомнить, что японские болельщики всегда убирают за собой трибуны стадионов, на которых болеют за свои команды.