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Футболисты сборной Японии убрали раздевалку и оставили на память оригами – ФОТО

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Идеальные гости

Футболисты сборной Японии убрали раздевалку и оставили на память оригами – ФОТО

фото - Getty Images

Новина українською

Сборная Японии была в шаге от своего высочайшего достижения за всю историю выступлений на Чемпионатах мира – в 1\8 финала самураи уступили сборной Хорватии только в серии пенальти.

Степень разочарования в этих случаях трудно представить. Но плохое настроение не помешало японцам традиционно продемонстрировать свою дисциплинированность – они оставили после себя идеально чистую раздевалку.

А еще традиционно поблагодарили организаторов за гостеприимство, сделав несколько журавликов оригами. Также на столе была записка со словами благодарности на арабском и японском языках.

Футболисты сборной Японии убрали раздевалку и оставили на память оригами – ФОТО - изображение 1

Интересно, что аналогичным образом японцы поступили и на ЧМ-2018, когда драматически уступили Бельгии.

Ну и как не вспомнить, что японские болельщики всегда убирают за собой трибуны стадионов, на которых болеют за свои команды.

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В статье: Япония ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
06.12.2022 в 17:37
Гідно
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+2
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
06.12.2022 в 16:47
М-да..........вища раса.
Ответить
+3
0

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