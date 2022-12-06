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Макрон не сомневается, что Франция обыграет Англию в 1/4 ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Предсказание снова сбудется?

Макрон не сомневается, что Франция обыграет Англию в 1/4 ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эммануэль Макрон дал очередной прогноз на матч Les Bleus. В этот раз президент Франции не сомневается, что сборная пройдет Англию в четвертьфинале чемпионата мира.

"Я не сомневаюсь, что мы выиграем", – ответил Макрон на вопрос о результате матча 10-го декабря.

Он отказался говорить точный счет, аргументируя это тем, что нужно хотя бы узнать ожидаемые составы команд.

Напомним, что президент Франции не только угадал точный счет в противостоянии Les Bleus и Польши, но и не ошибся с авторами забитых голов. Левандовский пробивал пенальти дважды и отличился только на 90+.

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В статье: Англия Франция Эммануэль Макрон Чемпионат мира 2022
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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