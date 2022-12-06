Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макрон не сомневается, что Франция обыграет Англию в 1/4 ЧМ
Предсказание снова сбудется?
Getty Images / Global Images Ukraine
Эммануэль Макрон дал очередной прогноз на матч Les Bleus. В этот раз президент Франции не сомневается, что сборная пройдет Англию в четвертьфинале чемпионата мира.
"Я не сомневаюсь, что мы выиграем", – ответил Макрон на вопрос о результате матча 10-го декабря.
Он отказался говорить точный счет, аргументируя это тем, что нужно хотя бы узнать ожидаемые составы команд.
Напомним, что президент Франции не только угадал точный счет в противостоянии Les Bleus и Польши, но и не ошибся с авторами забитых голов. Левандовский пробивал пенальти дважды и отличился только на 90+.
Популярное сейчас
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Последний в году матч УПЛ, четвертьфиналы ЧМ-2022. Расписание футбола на 6 - 11 декабря
- В Курске горит военный аэродром. Россияне снова говорят об ударе беспилотника
- Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО