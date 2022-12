5 последних матчей Испании в плей-офф крупных турниров заканчивались овертаймом

Сборная Испании и Марокко не выявили сильнейшего в 90 минут основного времени 1/8 финала чемпионата мира. Это уже пятый подряд мятч "красной фурии" на крупном турнире, который переходит в овертайм.

Все свои матчи в плей-офф Евро-2020 сборная Испании провела с дополнительным временем, в том числе уступив в полуфинале Италии (1:1, 2:4 по пенальти).

Последний свой матч в плей-офф чемпионата мира Испания также уступила в послематчевой серии пенальти (1:1, 3:4 по пен.).

Spain's last five knockout stage games at major tournaments:



2018 World Cup (R16): Extra time

2020 Euros (R16): Extra time

2020 Euros (QF): Extra time

2020 Euros (SF): Extra time

2022 World Cup (R16): Extra time



Someone tell them games aren't 120 minutes long. ⏱ pic.twitter.com/w1EQMFStMw