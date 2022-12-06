5 последних матчей Испании в плей-офф крупных турниров заканчивались овертаймом

Сборная Испании и Марокко не выявили сильнейшего в 90 минут основного времени 1/8 финала чемпионата мира. Это уже пятый подряд мятч "красной фурии" на крупном турнире, который переходит в овертайм.

Все свои матчи в плей-офф Евро-2020 сборная Испании провела с дополнительным временем, в том числе уступив в полуфинале Италии (1:1, 2:4 по пенальти).

Последний свой матч в плей-офф чемпионата мира Испания также уступила в послематчевой серии пенальти (1:1, 3:4 по пен.).

2018 ЧМ (1/8) Россия – счет 1:1, поражение по пенальти (3:4).

2020 ЕВРО (1/8) Хорватия – овертайм, счет 5:3.

2020 ЕВРО (1/4) Швейцария – счет 1:1, победа по пенальти (4:3).

2020 ЕВРО (1/4) Италия – счет 1:1, поражение по пенальти (2:4).