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5 последних матчей Испании в плей-офф крупных турниров заканчивались овертаймом
В последнем таком матче на ЧМ проиграли России
Фото: twitter.com/SEFutbol
Сборная Испании и Марокко не выявили сильнейшего в 90 минут основного времени 1/8 финала чемпионата мира. Это уже пятый подряд мятч "красной фурии" на крупном турнире, который переходит в овертайм.
Все свои матчи в плей-офф Евро-2020 сборная Испании провела с дополнительным временем, в том числе уступив в полуфинале Италии (1:1, 2:4 по пенальти).
Последний свой матч в плей-офф чемпионата мира Испания также уступила в послематчевой серии пенальти (1:1, 3:4 по пен.).
- 2018 ЧМ (1/8) Россия – счет 1:1, поражение по пенальти (3:4).
- 2020 ЕВРО (1/8) Хорватия – овертайм, счет 5:3.
- 2020 ЕВРО (1/4) Швейцария – счет 1:1, победа по пенальти (4:3).
- 2020 ЕВРО (1/4) Италия – счет 1:1, поражение по пенальти (2:4).
Spain's last five knockout stage games at major tournaments:— Squawka (@Squawka) December 6, 2022
2018 World Cup (R16): Extra time
2020 Euros (R16): Extra time
2020 Euros (QF): Extra time
2020 Euros (SF): Extra time
2022 World Cup (R16): Extra time
Someone tell them games aren't 120 minutes long. ⏱ pic.twitter.com/w1EQMFStMw
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