Впервые в 1/4 финала чемпионата мира. Испания – Марокко. 0:0, пен. 0:3. Видео обзор

Марокко сенсационно обыграли сборную Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. Энрике дал Бускетсу решать, кто будет бить пенальти и команда не реализовала ни одного удара с 11-ти метров.

Матч был равным до начала овертайма. Испания имела несколько острых моментов, а буквально на последней минуте добавленного времени Сарабия пробил в штангу, замыкая идеальный пас на дальнюю штангу. В итоге "фурия роха" не смогла забить ни одного 11-метрового удара.

Эта серия стала 4-ой проигранной из 5 всего на чемпионатах мира для Испании. Это худший результат в истории среди всех команд, участвовавших на мундиале.