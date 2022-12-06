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Впервые в 1/4 финала чемпионата мира. Испания – Марокко. 0:0, пен. 0:3. Видео обзор

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Первая сенсация 1/8

Впервые в 1/4 финала чемпионата мира. Испания – Марокко. 0:0, пен. 0:3. Видео обзор

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марокко сенсационно обыграли сборную Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. Энрике дал Бускетсу решать, кто будет бить пенальти и команда не реализовала ни одного удара с 11-ти метров.

Матч был равным до начала овертайма. Испания имела несколько острых моментов, а буквально на последней минуте добавленного времени Сарабия пробил в штангу, замыкая идеальный пас на дальнюю штангу. В итоге "фурия роха" не смогла забить ни одного 11-метрового удара.

Эта серия стала 4-ой проигранной из 5 всего на чемпионатах мира для Испании. Это худший результат в истории среди всех команд, участвовавших на мундиале.

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В статье: Испания Марокко Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
06.12.2022 в 21:30
Сеута и Мелилья хотят назад в Марокко.
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