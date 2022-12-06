Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые в 1/4 финала чемпионата мира. Испания – Марокко. 0:0, пен. 0:3. Видео обзор
Первая сенсация 1/8
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марокко сенсационно обыграли сборную Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. Энрике дал Бускетсу решать, кто будет бить пенальти и команда не реализовала ни одного удара с 11-ти метров.
Матч был равным до начала овертайма. Испания имела несколько острых моментов, а буквально на последней минуте добавленного времени Сарабия пробил в штангу, замыкая идеальный пас на дальнюю штангу. В итоге "фурия роха" не смогла забить ни одного 11-метрового удара.
Эта серия стала 4-ой проигранной из 5 всего на чемпионатах мира для Испании. Это худший результат в истории среди всех команд, участвовавших на мундиале.
Популярное сейчас
- Марокко - Испания 0:0, пен. 3:0. Карикатурная серия пенальти и заслуженный вылет пиренейцев
- Самюэль Это'О ударил мужчину ногой после матча ЧМ – ВИДЕО инцидента
- Украине! На России сообщили, что в Брянской области беспилотниками атакован комбинат "Слава"
- Стала известна вторая пара в четвертьфинале ЧМ в Катаре
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
Новости по теме
- 16:10 Зарубежные Марокко – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 20:43 Зарубежные Англия встретится с Францией, а Бразилия - с Хорватией в четвертьфинале. Расписание и результаты ЧМ-2022
- 00:11 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей вторника до 17:00