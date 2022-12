Неймар в старте. Стали известны составы на матч Хорватия - Бразилия

В пятницу, 9 декабря состоится матч 1/4 финала чемпионата мира-2022, в котором сыграют сборные Хорватии и Бразилии. Наставники обеих национальных команд назвали стартовые составы на игру.

Хорватия: Ливакович - Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол, Юранович.

Бразилия: Алисон - Милитао, Маркиньос, Тиагу Силва, Данило, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Винисиус Жуниор, Ришарлисон.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

This is how #Croatia starts against Brazil in the #FIFAWorldCup quarterfinals! ???? #CROBRA #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍???? pic.twitter.com/qzWBs6dOhB