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Неймар в старте. Стали известны составы на матч Хорватия - Бразилия
Начало - в 17:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 9 декабря состоится матч 1/4 финала чемпионата мира-2022, в котором сыграют сборные Хорватии и Бразилии. Наставники обеих национальных команд назвали стартовые составы на игру.
Хорватия: Ливакович - Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол, Юранович.
Бразилия: Алисон - Милитао, Маркиньос, Тиагу Силва, Данило, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Винисиус Жуниор, Ришарлисон.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
This is how #Croatia starts against Brazil in the #FIFAWorldCup quarterfinals! ???? #CROBRA #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️???? pic.twitter.com/qzWBs6dOhB— HNS (@HNS_CFF) December 9, 2022
Titulares confirmados! ????????????— CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 9, 2022
O técnico Tite definiu os atletas da Seleção Brasileira que iniciarão a partida contra a Croácia!
Daqui a pouco, às 12h (de Brasília), a bola rola para ???????? e ????????.
Contamos com o apoio de todos! #VemJogarJunto com a gente! pic.twitter.com/kkWXYxzEb3
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