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Неймар в старте. Стали известны составы на матч Хорватия - Бразилия

Чемпионат мира FIFA
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Начало - в 17:00

Неймар в старте. Стали известны составы на матч Хорватия - Бразилия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 9 декабря состоится матч 1/4 финала чемпионата мира-2022, в котором сыграют сборные Хорватии и Бразилии. Наставники обеих национальных команд назвали стартовые составы на игру.

Хорватия: Ливакович - Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол, Юранович.

Бразилия: Алисон - Милитао, Маркиньос, Тиагу Силва, Данило, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Винисиус Жуниор, Ришарлисон.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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В статье: Бразилия Хорватия Чемпионат Мира-2022
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