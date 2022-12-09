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Бразилия и Хорватия дважды встречались на ЧМ – у пентакампеонов стопроцентная статистика побед
Повторят ли успех сегодня?
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Бразилия и Хорватия дважды встречались в рамках чемпионата мира. В обоих матчах победу одерживали "пентакампионы".
Тем не менее, ни разу команды не встречались в плей-офф. Две встречи прошли на групповом этапе.
Первая – в 2006-м. Тогда Бразилия минимально обыграла "шашечных" (1:0).
Во второй раз четвертьфиналисты Катара сыграли уже на чемпионате мира в 2014-м. Тогда Бразилия, вновь в группе, обыграла Хорватию со счетом 3:1. Дубль оформил Неймар.
В товарищеских встречах преимущество также за Бразилией – 1 победа и 1 ничья. В 2005-м году Хорватия удержала счет 1:1 – это вообще была первая встреча между командами. В 2018-м состоялась последняя и победу одержала Бразилия (2:0).
Матч начнется в 17:00, а победитель пары выйдет на лучшего в дуете Нидерланды – Аргентина. Они свой матч сыграют сегодня, 9-го декабря, в 21:00.
2 - Brazil and Croatia have met on two previous occasions in the World Cup, with Brazil winning both of them. Those two previous encounters happened in the group stage. Favouritism. pic.twitter.com/kFz63Sn8i0— OptaJoao (@OptaJoao) December 9, 2022
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