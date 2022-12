Бразилия и Хорватия дважды встречались на ЧМ – у пентакампеонов стопроцентная статистика побед

Бразилия и Хорватия дважды встречались в рамках чемпионата мира. В обоих матчах победу одерживали "пентакампионы".

Тем не менее, ни разу команды не встречались в плей-офф. Две встречи прошли на групповом этапе.

Первая – в 2006-м. Тогда Бразилия минимально обыграла "шашечных" (1:0).

Во второй раз четвертьфиналисты Катара сыграли уже на чемпионате мира в 2014-м. Тогда Бразилия, вновь в группе, обыграла Хорватию со счетом 3:1. Дубль оформил Неймар.

В товарищеских встречах преимущество также за Бразилией – 1 победа и 1 ничья. В 2005-м году Хорватия удержала счет 1:1 – это вообще была первая встреча между командами. В 2018-м состоялась последняя и победу одержала Бразилия (2:0).

Матч начнется в 17:00, а победитель пары выйдет на лучшего в дуете Нидерланды – Аргентина. Они свой матч сыграют сегодня, 9-го декабря, в 21:00.

2 - Brazil and Croatia have met on two previous occasions in the World Cup, with Brazil winning both of them. Those two previous encounters happened in the group stage. Favouritism. pic.twitter.com/kFz63Sn8i0