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Бразилия и Хорватия дважды встречались на ЧМ – у пентакампеонов стопроцентная статистика побед

Чемпионат мира FIFA
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Повторят ли успех сегодня?

Бразилия и Хорватия дважды встречались на ЧМ – у пентакампеонов стопроцентная статистика побед

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

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Бразилия и Хорватия дважды встречались в рамках чемпионата мира. В обоих матчах победу одерживали "пентакампионы".

Тем не менее, ни разу команды не встречались в плей-офф. Две встречи прошли на групповом этапе.

Первая – в 2006-м. Тогда Бразилия минимально обыграла "шашечных" (1:0).

Во второй раз четвертьфиналисты Катара сыграли уже на чемпионате мира в 2014-м. Тогда Бразилия, вновь в группе, обыграла Хорватию со счетом 3:1. Дубль оформил Неймар.

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В товарищеских встречах преимущество также за Бразилией – 1 победа и 1 ничья. В 2005-м году Хорватия удержала счет 1:1 – это вообще была первая встреча между командами. В 2018-м состоялась последняя и победу одержала Бразилия (2:0).

Матч начнется в 17:00, а победитель пары выйдет на лучшего в дуете Нидерланды – Аргентина. Они свой матч сыграют сегодня, 9-го декабря, в 21:00.

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В статье: Бразилия Хорватия Чемпионат мира 2022
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