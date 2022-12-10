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Месси – нидерландскому нападающему: Иди отсюда, придурок
Лео не сдержался
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси во время послематчевого флеш-интервью сошелся в словесной перепалке с нападающим Нидерландов Ваутом Вегхорстом:
“На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, уходи отсюда, придурок”, - сказал Месси форварду.
QUE MIRAS BOBO JAJAJAJAJAJAJAA BASADO MI CAPITÁN pic.twitter.com/yoFUNu9eCO— La Scaloneta ???????? (@LaScaloneta) December 9, 2022
Отметим, что Вегхорст еще на скамейке для запасных получил желтую карточку за слишком много разговоров. Однако во втором тайме он вышел на поле и отличился спасительным дублем и забил послематчевой пенальти, правда пройти в следующий раунд его команде это не помогло.
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