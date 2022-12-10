Месси – нидерландскому нападающему: Иди отсюда, придурок

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси во время послематчевого флеш-интервью сошелся в словесной перепалке с нападающим Нидерландов Ваутом Вегхорстом:

“На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, уходи отсюда, придурок”, - сказал Месси форварду.

QUE MIRAS BOBO JAJAJAJAJAJAJAA BASADO MI CAPITÁN pic.twitter.com/yoFUNu9eCO — La Scaloneta ???????? (@LaScaloneta) December 9, 2022

Отметим, что Вегхорст еще на скамейке для запасных получил желтую карточку за слишком много разговоров. Однако во втором тайме он вышел на поле и отличился спасительным дублем и забил послематчевой пенальти, правда пройти в следующий раунд его команде это не помогло.