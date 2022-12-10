  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Месси – нидерландскому нападающему: Иди отсюда, придурок
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси – нидерландскому нападающему: Иди отсюда, придурок

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Лео не сдержался

Месси – нидерландскому нападающему: Иди отсюда, придурок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси во время послематчевого флеш-интервью сошелся в словесной перепалке с нападающим Нидерландов Ваутом Вегхорстом:

“На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, уходи отсюда, придурок”, - сказал Месси форварду.

Отметим, что Вегхорст еще на скамейке для запасных получил желтую карточку за слишком много разговоров. Однако во втором тайме он вышел на поле и отличился спасительным дублем и забил послематчевой пенальти, правда пройти в следующий раунд его команде это не помогло.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Нидерланды Ваут Вегхорст
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dsub!n (Україна)
10.12.2022 в 11:31
Він на відміну від гнома хоч сам здібний забити голи, а не ходить пішки в очікуванні коли партнери зароблять пенальті.
Ответить
+3
-1
янковский ян (Запорожье)
10.12.2022 в 10:45
Если бы голландцы прошли дальше то именно голландца признали бы игроком матча.
Ответить
+1
-1
Caballero (DC)
10.12.2022 в 10:09
Ничего себе придурок Забил два шедевральных гола в ворота Месси.
Ответить
+4
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде