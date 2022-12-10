  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Кейн с пенальти сравнивает счет в матче против Франции. ВИДЕО
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн с пенальти сравнивает счет в матче против Франции. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Стандарт привез автор первого гола в матче Орельен Тчуамени

Кейн с пенальти сравнивает счет в матче против Франции. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Англии Харри Кейн сравнял счет в матче четвертьфинала чемпионата мира в Катаре против Франции. Нападающему удалось забить с пенальти на 54-й минуте игры. Стандарт Англии дали в следствии фола автора первого гола в матче – Орельена Тчуамени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Харри Кейн Национальная сборная Англии Национальная сборная Франции Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде