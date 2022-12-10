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Кейн с пенальти сравнивает счет в матче против Франции. ВИДЕО
Стандарт привез автор первого гола в матче Орельен Тчуамени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Англии Харри Кейн сравнял счет в матче четвертьфинала чемпионата мира в Катаре против Франции. Нападающему удалось забить с пенальти на 54-й минуте игры. Стандарт Англии дали в следствии фола автора первого гола в матче – Орельена Тчуамени.
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