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Гризманн обошел Зидана и Анри по количеству ассистов за Францию
Антуан оформил дубль из голевых передач в игре против "трех львов"
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В рамках 1/4 Чемпионата мира
Форвард "Ле Бле" Антуан Гризманн оформил две голевые передачи в этом матче, ассистировав сначала на гол Орельена Тчуамэни в первом тайме, а затем во второй половине встречи - на гол Оливье Жиру.
Благодаря этому, 31-летний Гризманн обошел Зинедина Зидана и Тьерри Анри по количеству результативных пасов в футболке национальной сборной Франции – 28 против 26 ассистов.
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