Гризманн обошел Зидана и Анри по количеству ассистов за Францию

В рамках 1/4 Чемпионата мира сборная Франции обыграла национальную команду Англии и оформила выход в полуфинал турнира.

Форвард "Ле Бле" Антуан Гризманн оформил две голевые передачи в этом матче, ассистировав сначала на гол Орельена Тчуамэни в первом тайме, а затем во второй половине встречи - на гол Оливье Жиру.

Благодаря этому, 31-летний Гризманн обошел Зинедина Зидана и Тьерри Анри по количеству результативных пасов в футболке национальной сборной Франции – 28 против 26 ассистов.