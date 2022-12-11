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Гризманн обошел Зидана и Анри по количеству ассистов за Францию

Чемпионат мира FIFA
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Антуан оформил дубль из голевых передач в игре против "трех львов"

Гризманн обошел Зидана и Анри по количеству ассистов за Францию

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В рамках 1/4 Чемпионата мира сборная Франции обыграла национальную команду Англии и оформила выход в полуфинал турнира.

Форвард "Ле Бле" Антуан Гризманн оформил две голевые передачи в этом матче, ассистировав сначала на гол Орельена Тчуамэни в первом тайме, а затем во второй половине встречи - на гол Оливье Жиру.

Благодаря этому, 31-летний Гризманн обошел Зинедина Зидана и Тьерри Анри по количеству результативных пасов в футболке национальной сборной Франции – 28 против 26 ассистов.

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В статье: Англия Франция Зинедин Зидан Тьерри Анри Антуан Гризманн
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Источник:
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